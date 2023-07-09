В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», посетителей эвакуировали

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Телеканал 360 сообщил в своем телеграм-канале о происшествии на «Солнце Москвы» на ВДНХ, связанном с замыканием, в результате которого пришлось эвакуировать посетителей.
«Аттракцион находится в исправном состоянии и завтра продолжит работу в соответствии с расписанием», — цитирует РИА Новости пресс-службу аттракциона.Читайте также:
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