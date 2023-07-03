В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен Черняк

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Владелец украинского алкогольного холдинга Черняк объявлен в розыск по обвинению в спонсировании ВСУ.
За прошлый месяц, мужчина потратил на нужды украинских формирований более 90 млн. рублей. Средства, предназначенные для ведения боевых действий он направил в зону проведения СВО. По данным портала, сотрудники предпринимателя были задержаны в Москве за взятки и посредничество. В настоящее время правоохранители рассматривают вопрос о наложении ареста на входящие в холдинг Черняка организации.
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