Мособлдума объявила о проведении в Подмосковье электронного голосования

Фото: Мособлдума
Оно впервые пройдёт в регионе в Единый день голосования 10 сентября
В Единый день голосования 10 сентября в Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования. Об этом заявил на заседании Мособлдумы её председатель Игорь Брынцалов.
Срок полномочий действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва истекает в этом году. Впервые он был избран на этот пост в 2013-м, а в сентябре 2018 года его переизбрали на второй срок.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума назначила проведение губернаторских выборов на 10 сентября.
Кроме того, в этот день пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.
«Важно, что эта форма не отменяет бумажных бюллетеней. Она будет удобна и комфортна для граждан, которые по тем или иным причинам не смогут лично посетить избирательный участок. Как показала апробация такой формы в некоторых регионах, система налажена и надёжно защищена», – рассказал спикер регионального парламента.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума назначила проведение губернаторских выборов на 10 сентября.
Кроме того, в этот день пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.
Лора Луганская