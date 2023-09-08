В Мособлизбиркоме не нашли крупных нарушений в первый день голосования в Подмосковье

Фото: Мособлизбирком
Первый день голосования в Подмосковье прошёл без особых нарушений. Об этом заявил, подводя его итоги, секретарь Избиркома Московской области Руслан Фурс.
«В Мособлизбиркоме есть горячая линия, и к 15 часам к нам поступило 220 обращений. 178 из них – об уточнении номеров избирательных участков, 24 – о порядке участия в дистанционном электронном голосовании, 12 – об организации голосования вне приспособленных для этого помещений, три – о порядке назначения наблюдателей и столько же – о голосовании избирателей, зарегистрированных по месту пребывания в Подмосковье», – пояснил Фурс.Он также напомнил о созданном в этом году сервисе психологической поддержки для сотрудников территориальных комиссий. К этой работе привлечены пять психологов. Цель сервиса – предоставление оперативной помощи, консультации, сохранение ментального баланса в период эмоциональных дней голосования. Служба работает круглосуточно все три дня.
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
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