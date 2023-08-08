В Мособлпожспасе купальщиков предупредили о смертельной опасности тарзанок

Фото: Мособлпожспас
Такие экстремальные развлечения, как прыжки в воду с тарзанок, могут привести к трагедии, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там отметили, что в Подмосковье на открытых водоёмах часто встречаются подвешенные к ветвям деревьев подобные приспособления для раскачивания и прыжков в воду.
Работники противопожарно-спасательной службы во время патрулирования на пляжах региона рекомендуют отдыхающим не использовать такие устройства.
Он добавил, что в запрещённых для купания местах, где не расчищено дно, пловец может запутаться в водорослях, удариться головой о валун или корягу.
Мелководье тоже представляет большую опасность для любителей тарзанок. Но и при достаточной глубине они могут получить травму или погибнуть из-за неправильного вхождения в воду. От удара сжимается полость живота и грудной клетки, и ныряльщик рефлекторно делает выдох, а уже под водой – вдох. В результате он может захлебнуться и утонуть.
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«Спасатели пояснили купальщикам, что тарзанки – это самодельные устройства, которые быстро рвутся и имеют ненадёжные крепления. Кроме того, прыгая с высоты, ныряльщики рискуют испытать холодовой шок, сломать шейные позвонки или потерять сознание», – предупредил замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Мелководье тоже представляет большую опасность для любителей тарзанок. Но и при достаточной глубине они могут получить травму или погибнуть из-за неправильного вхождения в воду. От удара сжимается полость живота и грудной клетки, и ныряльщик рефлекторно делает выдох, а уже под водой – вдох. В результате он может захлебнуться и утонуть.
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Лора Луганская