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В Мурманской области установили дополнительные КПП из-за наплыва мигрантов

Губернатор Чибис: мурманские власти поставили дополнительные КПП из-за мигрантов
24 ноября 2023, 13:26
Фото: iStock/Aguus

Фото: iStock/Aguus

В Мурманской области установили дополнительный пропускные пункты из-за наплыва мигрантов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Он отметил, что дополнительные КПП были установлены как при въезде в регион, так и непосредственно на его территории.

Такая мера была принята в связи с закрытием пограничных пунктов с Финляндией, а также большим притоком нелегальных мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза через российско-финскую границу.


По словам губернатора Мурманской области, пограничники и сотрудники полиции внимательно проверяют документы у желающих попасть на территорию региона на предмет легитимности.

Также Чибис добавил, что уже наблюдаются автомобили, которые разворачиваются и покидают территорию. То есть, введённые ограничительные меры стимулируют нелегальных мигрантов уезжать обратно.

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#пропуск
#россия
#финляндия
#мигранты
#меры
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Израильские военные покинули больницу «Аш-Шифа» в Газе, взорвав медтехнику
Al Jazeera: военные ЦАХАЛ ушли из больницы «Аш-Шифа» в Газе, взорвав медтехнику
24 ноября 2023, 15:13

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильские военные покинули больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа, взорвав перед этим всё медицинское оборудование и электрогенераторы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что перед тем как покинуть медицинский комплекс израильские военные уничтожили рентгеновские аппараты, кислородные насосы и электрогенераторы. 

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла палестинцев, пытавшихся вернуться на север сектора Газа во время перемирия. Отмечается, что израильские власти ранее предупреждали жителей анклава о том, что несмотря на временное прекращение боевых действий, территория остаётся опасной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

Четырёхдневное перемирие между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу в пятницу утром. 

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#израиль
#сектор газа
#больница
#медицинское оборудование
#взрыв
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Аналитик Еремина объяснила рост протестных настроений в Европе
24 ноября 2023, 15:02

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина отметила, что рост протестных настроений, наблюдающихся сейчас в Европе, вызван экономическими проблемами региона, а также внешнеполитическими угрозами.
«Экономика не развивается, люди теряют рабочие места каждый день, происходят банкротства. При этом зарабатывают транснациональные корпорации. Тут ещё добавляются совершенно новые угрозы, в частности, связанные с конфликтами, прежде всего Ближний Восток. Число беженцев будет расти, а это социальная нагрузка на общество», — пояснила в беседе с RT Еремина.

Она также подчеркнула, что рост протестных настроений в Европе довольно заметный, поскольку различные митинги проводятся в том числе и несанкционированных, что говорит об особом недовольстве людей.

В то же время российский предприниматель Константин Малофеев заявил и о слабости США, богатство и внешнее благополучие которых держатся лишь на раздутом долларе.

«Если отменить завтра доллар и сделать его такой же национальной валютой, как все остальные, Америка окажется раздираемым противоречиями, небогатым государством, которое быстро распадётся на разные части. Но сейчас весь мир, участвующий в долларовой системе, спонсирует США», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

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#сша
#общество
#протесты
#европа
#политика
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Экс-советник Обамы ежедневно оскорблял торгующего фастфудом араба
24 ноября 2023, 14:56

Фото: istockphoto/Jon Rehg

В сети появилось видео, на котором прилично одетый немолодой мужчина последними словами оскорбляет продавца фаст-фуда арабского происхождения, его народ и религию. И это не какой-то городской фрик, а бывший советник президента США Барака Обамы Стюарт Селдовиц.
Кроме того, он работал старшим политическим сотрудником, а затем и заместителем директора в Управлении по делам Израиля и Палестины в Госдепартаменте США с 1999 по 2003 год. Он ежедневно подходил к работнику халяльного фастфуда в Нью-Йорке, оскорблял его и угрожал, используя самые жуткие для мусульманина речевые обороты, сообщает телеграм-канал «МИГ России».

«Мы убили 4 000 палестинских детей, и знаешь что? Этого было мало», — говорит американский экс-политик первой величины.

Сейчас его арестовала полиция, но вряд ли это закончится чем-то серьёзным. Селдовиц имеет обширные связи в самых крупных лоббистских организациях США.

Показной гуманизм американских элит не имеет ничего общего с реальностью, и пример Селдовица — яркий тому пример. Об этом стоит помнить, когда политически ангажированные СМИ будут рассказывать про высокий уровень истэблишмента на Западе, обвиняя элиты России, Китая и других стран в нежелании следовать «принципам цивилизации».







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#полиция
#сша
#сми
#политика
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Пашинян заявил, что Ереван готов обменяться пленными с Баку
24 ноября 2023, 14:41

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обменять осуждённых на пленных с Баку.
Осуждённых в Армении граждан азербайджана готовы обменять на армянских пленных по принципу «всех на всех», подчеркнул Пашинян.

Напомним, вчера в Минске завершился саммит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В настоящий момент в состав организации входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия и Казахстан. При этом, представители Армении на саммите так и не появились. 

В то же время, замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что страна не планирует выходить из ОДКБ. Он также отметил, что Армения не обсуждает вопрос о выводе контингента российских военных из страны.

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#армения
#азербайджан
#плен
#заложники
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Политолог Бартосяк: Зеленский надеется на отказ США признать поражение ВСУ
24 ноября 2023, 14:38

Фото: istockphoto/JARAMA

Украина сейчас находится в ужасном, практически отчаянном положении. Поэтому президент Зеленский вынужден говорить и действовать с оглядкой на настроения, царящие в США.
Об этом заявил польский политолог Яцек Бартосяк в разговоре с корреспондентом Radio Wnet. Эксперт считает, что в настоящий момент на Украине сложилась полная формула дестабилизации, так как страна терпит поражения на полях сражений, зреет конфликт между президентом и главнокомандующим ВСУ, а армия поддерживает своего командира и ненавидит политическую власть.

Как считает эксперт, Зеленскому остается надеяться только на то, что администрация Байдена не пожелает признавать поражение Украины в конфликте с Россией, а потому продолжит оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Именно американцы решают, какое развитие в ближайшее время будет у украинского конфликта, заключил Бартосяк.

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#всу
#украина
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Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР
Рогов: Шольцу стоит вывести войска с территории ГДР, а не требовать конца СВО
24 ноября 2023, 14:37

Фото: iStock/bluejayphoto

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц для начала должен вывести немецкие войска с территории ГДР, а уже потом требовать от Путина остановить СВО.
Напомним, 22 ноября Шольц заявил, что во время онлайн-саммита G20 призвал российского лидера Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине и вывести российские войска.

«Если Шольц требует вывести российские войска из российских регионов, которые вошли в состав России после проведения законных референдумов, то нам надо поднимать вопрос о выводе оккупационных войск ФРГ с территории ГДР, исторически известной как восточная Германия», - цитирует РИА Новости Рогова.

Кроме того, он считает, что Шольц заигрался в большую политику, потеряв связь с действительностью и приближается к политической гибели из-за своей русофобии.

По словам Рогова, канцлер Германии не имеет никакого права предъявлять России какие-либо требования, так как продолжает снабжать Украину вооружением и открыто демонстрирует свою неприязнь и ненависть к русским.

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#правительство
#вооружение
#германия
#фрг
#новости
#шольц
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Песков раскрыл, ожидается ли железный занавес между Россией и Западом
Песков надеется, что до железного занавеса между РФ и Западом дело не дойдёт
24 ноября 2023, 13:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что закрытие пограничных пунктов с Финляндией и планы Норвегии не приведут к железному занавесу.
Ранее сообщалось, что Финляндия оставила открытым лишь один контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. После этого власти Норвегии заявили, что в случае необходимости могут закрыть единственный КПП на границе с Россией, который расположен в Мурманской области.

Песков в беседе с журналистами заявил, что о железном занавесе говорить ещё рано, однако напряжение со стороны соседних государств наблюдается. Он также надеется, «что до этого не дойдёт».

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#дмитрий песков
#россия
#граница
#финляндия
#норвегия
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Кабмин РФ выделил 89,5 млрд рублей на выплату единовременного детского пособия
24 ноября 2023, 13:38

Фото: istockphoto/mizar_21984

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 89,5 миллиарда рублей на выплату единовременного денежного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
В официальном телеграм-канале Кабмина указано, что необходимость такой меры по дополнительному финансированию вызвана тем, что возросло количество получателей этой меры государственной поддержки. Выделенные из резервного фонда позволят обеспечить пособием более 10 миллионов детей.

Выплата единого детского пособия была введена в России с 1 января 2023 года. Она объединила несколько уже действовавших ранее мер социальной поддержки для малообеспеченных и нуждающихся семей. Эту выплату могут получать беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках, а также родители детей до 17 лет. Проект федерального бюджета на 2024 год предусматривает на выплату единого детского пособия 1,3 триллиона рублей.

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#михаил мишустин
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Песков оценил идею НАТО о создании «военного шенгена»
Песков: Идея «военного Шенгена» нагнетает напряженность в Европе
24 ноября 2023, 13:30

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своей речи перед журналистами заявил, что создание «военного Шенгена» в НАТО создаст дополнительную напряженность в Европе. Североатлантический альянс считает Россию очевидным противником. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас (Альянс -прим.ред) считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которая имеет свои последствия. Подобные заявления подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и в Европе абстрагируются от принципа неделимости безопасности. », — заявил Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Евросоюз говорит о своей безопасности в ущерб безопасности России. Кроме того, он обратил внимание, что именно НАТО движется со своей военной инфраструктурой к российским границам. Песков подчеркнул, что такие заявление говорят о нежелании Европы прислушиваться я к нашим озабоченностям.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков не согласился с утверждением, что Россия представляет некую угрозу для стран, входящих в Европейский союз. Он отметил, что дело обстоит ровно наоборот.

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