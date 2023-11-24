В Мурманской области установили дополнительные КПП из-за наплыва мигрантов

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В Мурманской области установили дополнительный пропускные пункты из-за наплыва мигрантов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Он отметил, что дополнительные КПП были установлены как при въезде в регион, так и непосредственно на его территории.
Такая мера была принята в связи с закрытием пограничных пунктов с Финляндией, а также большим притоком нелегальных мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза через российско-финскую границу.
По словам губернатора Мурманской области, пограничники и сотрудники полиции внимательно проверяют документы у желающих попасть на территорию региона на предмет легитимности.
Также Чибис добавил, что уже наблюдаются автомобили, которые разворачиваются и покидают территорию. То есть, введённые ограничительные меры стимулируют нелегальных мигрантов уезжать обратно.
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Такая мера была принята в связи с закрытием пограничных пунктов с Финляндией, а также большим притоком нелегальных мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза через российско-финскую границу.
Также Чибис добавил, что уже наблюдаются автомобили, которые разворачиваются и покидают территорию. То есть, введённые ограничительные меры стимулируют нелегальных мигрантов уезжать обратно.
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Анастасия Чинкова