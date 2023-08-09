В МВД Польши допустили прекращение железнодорожного сообщения с Белоруссией

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Заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об этом он рассказал агентству РАР.
Вонсик подчеркнул, что в настоящее время речь идет только о закрытии железнодорожного сообщения с соседней республикой.
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