В МВД РФ назвали численность участвующих в СВО российских полицейских

Фото: сайт Кремля
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в СВО принимают участие 15 тысяч полицейских
Порядка пятнадцати тысяч сотрудников полиции принимают участие в проведении спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, сообщает портал «МВД Медиа».
По его словам, большинство правоохранителей отличились в зоне проведения СВО и получили государственные и ведомственные награды. Сообщается, что полицейские задействованы в оперативно-служебной работе, выявлении диверсантов и их задержании. Глава ведомства также сообщил, что силами сотрудников полиции было изъято существенное количество оружия и боеприпасов, в ходе задержания диверсантов и их пособников.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что награды сотрудникам полиции были вручены в ходе торжественной церемонии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что министр МВД Владимир Колокольцев освободил от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области из-за инцидента со спиртом, из-за отравления которым, погиб 31 человек.
По его словам, большинство правоохранителей отличились в зоне проведения СВО и получили государственные и ведомственные награды. Сообщается, что полицейские задействованы в оперативно-служебной работе, выявлении диверсантов и их задержании. Глава ведомства также сообщил, что силами сотрудников полиции было изъято существенное количество оружия и боеприпасов, в ходе задержания диверсантов и их пособников.
Ранее «Радио 1» сообщало, что министр МВД Владимир Колокольцев освободил от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области из-за инцидента со спиртом, из-за отравления которым, погиб 31 человек.
Анастасия Крестьянова