В Мьянме в результате военного удара по лагерю погибли 29 человек

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На севере Мьянмы из-за удара по лагерю погибли 29 человек.
РИА Новости пишет, что 29 человек погибли, 56 человек пострадали из-за военного удара по лагерю для перемещённых лиц на границе Мьянмы с КНР. Об этом рассказал представитель сепаратистской Качинской армии независимости штата Качин.
Среди погибших дети и старики.
Сейчас проводится расследование способа нанесения удара по лагерю. Есть предположение, что атаку осуществили с помощью беспилотного летательного аппарата.
Ранее сообщалось, что по Израилю из сектора Газа было выпущено около 4,5 тысячи ракет с начала операции, проводимой палестинским движением ХАМАС. Утром 7 октября Израиль был подвергнут масштабной ракетной атаке из сектора Газа, которая стала беспрецедентной по своей интенсивности. Помимо этого, боевики ХАМАС после серии массированных ракетных обстрелов проникли в пограничные районы на юге Израиля.
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Среди погибших дети и старики.
Ранее сообщалось, что по Израилю из сектора Газа было выпущено около 4,5 тысячи ракет с начала операции, проводимой палестинским движением ХАМАС. Утром 7 октября Израиль был подвергнут масштабной ракетной атаке из сектора Газа, которая стала беспрецедентной по своей интенсивности. Помимо этого, боевики ХАМАС после серии массированных ракетных обстрелов проникли в пограничные районы на юге Израиля.
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Мария Фирсова