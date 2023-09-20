В Нагорном Карабахе при содействии миротворцев РФ прекращены боевые действия

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В районе Нагорного Карабаха прекращаются военные действия с 13:00 20 сентября. Об этом сообщает Sputnik Армения.
По информации портала, к прекращению огня стороны конфликта пришли при содействии российских миротворцев и их посредничестве.
Прежде сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек, среди которых есть дети. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Стороны вооруженного конфликта призывали к прекращению военных действий и урегулированию конфликта дипломатическим путем представительства ряда стран. Несмотря на установление режима прекращения огня, боевые действия продолжались. В настоящее время между Баку и Ереваном достигнута договоренность.
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Прежде сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек, среди которых есть дети. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Анастасия Крестьянова