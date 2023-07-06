В НАТО допустили размещение в Польше ядерного оружия

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В НАТО рассматривают возможность включения Польши в программу Nuclear Sharing, предполагающую совместное использование ядерных вооружений.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник внутри Североатлантического альянса.
Участие в этой программе даст возможность размещать на территории Польши ядерное оружие. Источник издания отметил, что Варшава уже принимает участие в учениях НАТО в качестве члена Nuclear Planning Group (NPG). Кроме того, с 2014 года союзники в НАТО регулярно корректируют свои планы и стратегии.
Однако, Василий Климов, младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам, считает неопределенными шансы Польши на присоединение к программе. Он отметил, что в США воздерживаются от комментариев относительно этой темы.
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Участие в этой программе даст возможность размещать на территории Польши ядерное оружие. Источник издания отметил, что Варшава уже принимает участие в учениях НАТО в качестве члена Nuclear Planning Group (NPG). Кроме того, с 2014 года союзники в НАТО регулярно корректируют свои планы и стратегии.
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Артем Кузьмин