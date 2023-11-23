В НАТО намерены создать «военный Шенген»

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Силы НАТО сталкиваются с рядом препятствий при перемещении своих войск. Об этом заявил руководитель Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк, приводит его слова агентство Reuters.
Зольфранк предложил создать «военный Шенген», который будет представлять собой зону свободного прохода для военных сил блока. Глава командования добавил, что также необходимо обдумать «театр военных действий», где члены НАТО отработают коллективную оборону на случай, если возникнет необходимость в таких военных мероприятиях.
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