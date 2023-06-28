В НАТО назвали победу Украины условием для любой дискуссии о ее членстве в альянсе

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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что обсудит вступление Украины в НАТО после ее победы в конфликте с РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в конфликте с РФ является условием для любой дискуссии о членстве Киева в Североатлантическом альянсе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, пишет агентство ТАСС.
По его словам, самой сложной задачей, в настоящее время, является сделать так, чтобы в вооруженном конфликте с Россией, Украина одержала победу и сохранила статус суверенного государства.
По его словам, самой сложной задачей, в настоящее время, является сделать так, чтобы в вооруженном конфликте с Россией, Украина одержала победу и сохранила статус суверенного государства.
«Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины», - заявил Столтенберг.Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Зеленский на заседании Верховной рады снова призвал принять Украину в НАТО и ЕС.
Анастасия Крестьянова