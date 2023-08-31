В НАТО назвали условие, при котором Украину смогут принять в альянс

Фото: iStock/Michele Ursi
Украину смогут принять в НАТО только после того, как она стабилизирует свои границы, заявил представитель Чехии в альянсе Якуб Ландовский в интервью Bloomberg.
«Нестабильности и враждебности необходимо положить конец. Но в конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина», - прокомментировал ситуацию Ландовский.
Он строго подчеркнул, что решение о принятии страны в Североатлантический альянс может быть вынесено только после завершения боевых действий на территории Украины и стабилизации ее границ.
Читайте также:
Lidovky: Украине придется пойти на территориальные уступки России
Бывший агент ЦРУ Джеральди: Зеленский хочет успеть обогатиться до окончания СВО
Guardian: Вступление Украины в ЕС ускорится только при максимальном давлении
Евгения Парфентьева