В НАТО обеспокоены сообщениями о расширении российского флота

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Россия может построить новые атомные подлодки «Ясень» с крылатыми ракетами, что вызывает беспокойство в НАТО. Об этом сообщает Business Insider.
Издание уточняет, что в НАТО российские подлодки «Ясень» считают «настоящей угрозой» как для самого альянса, так и для всех сил Запада.
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Анастасия Чинкова