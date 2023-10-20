В НАТО осудили встречу Орбана с Путиным

Фото: kremlin.ru
Представители Североатлантического альянса провели срочное заседание по поводу встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского лидера Владимира Путина, об этом сообщает Bloomberg.
«Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе», - прокомментировали ситуацию в издании, ссылаясь на источники в американском посольстве.
По словам автора статьи, встреча российского и венгерского лидеров свидетельствует о расколе в Североатлантическом альянсе. В это время в Соединенных Штатов в подрыве силы военного альянса обвинили именно Орбана, в том числе ссылаясь на его попытки ограничить финансирование киевского режима.
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Евгения Парфентьева