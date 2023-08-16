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В НАТО отказались от слов о том, что Украина должна уступить России земли ради альянса

Йенссен назвал ошибкой свои слова об уступке земель Киевом ради вступления в НАТО
16 августа 2023, 17:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что его слова о том, что Украина должна уступить территории России, чтоб вступить в альянс – это ошибка, в интервью Verdens Gang.
«Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», - прокомментировал ситуацию Йенссен.

Ранее же Йенссен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России.


«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - заявил он.

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#нато
#украина
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Швейцария поддержала 11-пакет санкций ЕС против России
16 августа 2023, 18:30

Фото: iStock/william87

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против России, которые принял Евросоюз из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает швейцарское правительство – Федеральный совет.
На заседании Федерального совета, который прошёл 16 августа, было принято решение о том, чтобы перенять меры из 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. В связи с этим, Швейцария ввела запрет на продажу товаров 87 предприятиям России, а также тех продуктов, которые могут поспособствовать военному развитию России.

Несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария, не входящая в ЕС и НАТО, активно поддерживает ограничения в отношении России. Российское правительство, в частности, создало список недружественных стран, в который входит и Швейцария.

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#швейцария
#россия
#евросоюз
#санкции
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Политолог Ведруссов назвал НАТО организацией позавчерашнего дня
16 августа 2023, 17:51

Фото: РИА Новости

Политолог Александр Ведруссов высказал мнение о том, что НАТО теряет свою актуальность как организация, поэтому уже к концу десятилетия она и вовсе может прекратить своё существование.
Он добавил, что Украина в том числе и по этой причине не сможет вступить в Североатлантический альянс.

«Если не рассматривать сценарии, что прилетят инопланетяне или поменяются полюса Земли, то Украина в НАТО не будет никогда. НАТО — организация позавчерашнего дня. Она теряет актуальность по мере перемещения внимания на Китай, Юго-Восточную Азию. Далеко не нулевая вероятность, что к концу десятилетия не будет НАТО», — заявил в беседе с Pravda.Ru Ведруссов.

Он добавил, что вопрос существования НАТО был поставлен ещё со времён окончания холодной войны.

Кроме того, бывший депутат финского парламента Ано Туркиянен заявил, что Финляндия может покинуть НАТО из-за недовольства обычных людей.

«Многие жители Суоми очень недовольны тем, что не спросили их мнения по поводу вхождения в НАТО. Их недовольство растёт, и я думаю, что при определённых условиях Финляндия может бросить всё и выйти из состава НАТО», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» главный редактор информационного портала ANNA NEWS полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что кроме Финляндии покинуть блок в необозримом будущем могут Венгрия, Греция, Болгария.

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#нато
#украина
#россия
#политика
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Путин: Из-за деградации МОК возникнут новые спортивные структуры
16 августа 2023, 17:31

Фото: сайт Кремля

Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что из-за непомерной политизации мирового спорта и излишней коммерциализации Международного олимпийского комитета организация почти полностью деградировала. Это повлечет за собой возникновение параллельных спортивных структур.
В сфере международных спортивных состязаний непременно появятся новые структуры и организации, которые в состоянии будут взять на себя возрождение мирового спорта на принципах барона де Кубертэна, который так много сделал для возрождения олимпийского движения на принципах честной спортивной борьбы, без политической ангажированности и учета коммерческих интересов, отметил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин предложил заместителю премьер-министра Дмитрию Чернышенко совместно с Кабмином подумать о выплатах для участников спорта высших достижений, сравнимых с теми, которые получают спортсмены, участвующие в Олимпийских играх.

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#владимир путин
#спортсмены
#лидер
#олимпиада
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В МИД Индии объяснили, почему Зеленский не будет участвовать в саммите G20
Министр иностранных дел Индии Джайшанкар рассказал о целях саммита G20 в сентябре
16 августа 2023, 17:13

Фото: iStock/Bet_Noire

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Зеленский не был приглашён на саммит G20, потому что урегулированием конфликта между Россией и Украиной должен заниматься Совбез ООН. Об этом сообщает РБК.
Причиной такого решения, по словам министра стало то, что G20 изначально создавалась как международная площадка для решения вопросов глобального развития. Большая двадцатка так и будет придерживаться своей цели, а российско-украинский конфликт не входит в круг рассматриваемых вопросов.

Саммит G20 пройдёт 9-10 сентября в Нью-Дели.

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#саммит
#индия
#украина
#россия
#конфликт
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Политолог Журавлёв назвал уникальным и эффективным подмосковный способ информирования избирателей
16 августа 2023, 16:28

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Организовав в Подмосковье подомовые обходы в преддверии Единого дня голосования, власти региона пошли по пути максимального информирования граждан о предстоящих выборах. Такое мнение высказал «Радио 1» политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Дмитрий Журавлёв.
В Московской области с 7 августа началось адресное информирование избирателей о выборах губернатора. Их проводят специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий.
«Московская область выбрала наиболее трудоёмкий путь, далеко не везде такое бывает. Регион пошёл путём максимального информирования с помощью дополнительных усилий членов избирательных комиссий. Где-то вешают объявления, где-то печатают информацию в газетах, кидают в почтовые ящики адреса избирательных участков. Если это федеральные выборы, используют федеральные теле- и радиоканалы. Но вот чтобы ходили по квартирам – такое бывает далеко не везде», – пояснил политолог.
Журавлёв отметил трудоёмкость и вместе с тем эффективность такого способа работы с избирателями.
«Представляете себе масштаб? Две – три недели люди будет работать, как на заводе. Это скорее уникальная, чем общедоступная технология. Зато все граждане будут знать о своих правах и обязанностях, касающихся выборов, – куда нужно прийти и что именно нужно сделать», – сказал собеседник «Радио 1».
Ранее в Мособлизбиркоме поясняли, что члены УИК должны иметь при себе удостоверение, бейдж с номером участковой избирательной комиссии, сумку с надписью «Избирательная комиссия» и информационные буклеты.  Тем, кого не оказалось дома, сотрудники участковых комиссий оставляют на дверной ручке листовку с информацией о выборах.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Он будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
 
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос.
 
ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
#политолог
#сказано в эфире
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Африканский союз выступил против военного вторжения в Нигер
Le Monde: Совбез Африканского союза выступил против применения силы в Нигере
16 августа 2023, 15:00

Фото: iStock/Yuzu2020

Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза выступил против военного вторжения в Нигер, сообщает газета Le Monde.
«Во время этой встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты», - прокомментировали ситуацию в издании.

Совбез, при этом, принял решение временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза. 

Ранее обозреватели Politico заявили, что захват власти в Нигере мятежниками и их нежелание идти на диалог с США говорит о потере Вашингтоном мирового господства. По словам источников издания, Нигер – крайне важная страна для США в Западной Африке из-за колоссального количества ресурсов, которые Штаты «влили» в регион.

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#нигер
#военные
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Медведев: Цель Запада – заработать на конфликте России и Украины
16 августа 2023, 14:34

Фото: iStock/Pineapple Studio

Запад стремится заработать на свой оборонно-промышленный комплекс, поэтому не рассматривает проведение мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами на форуме «Армия-2023».
Он уверен, что разговоры западных стран о мирном урегулировании конфликта ни к чему не приведут, поскольку это ложь. Истинным намерением Запада является заработок, ради которого власти и разжигают конфликт.

Медведев добавил, что российские военные успешно уничтожают технику, поставляемую Украине, и продолжат это делать и дальше.

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#европа
#сша
#украина
#вооружение
#дмитрий медведев
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Арестованный поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова
В Чечне проверят жалобу поджегшего Коран на избиение со стороны сына Кадырова
16 августа 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Власти Чечни организуют проверку после заявления волгоградца, совершившего поджог Корана, о том, что его избил сын главы республики Рамзана Кадырова. Об этом журналистам сообщил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев.
По словам Солтаева, задержанный за совершение поджога Корана в Волгограде, направил заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, в котором сообщил, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова.  

При личном общении с омбудсменом, задержанный также подтвердил свои заявления. Солтаев подчеркнул, что по данному обращению будет проведена проверка, материалы которой, будут направлены в МВД. Уточняется, что во время беседы с Солтаевым, поджигатель Корана заявил, что сын Кадырова, якобы, бил его по рукам и ногам.  

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#заявление
#коран
#рф
#сын
#чечня
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Посол в Анкаре: Москва изучает альтернативы зерновой сделке
Посол в Турции сообщил, что Россия прорабатывает альтернативы зерновой сделке
16 августа 2023, 13:32

Фото: iStock/macky_ch

Москва занимается вопросом разработки альтернативы черноморской зерновой сделке для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, пишет издание IHA.
По его словам, данное обсуждение Россия проводит со своими партнерами.  

Ерхов отметил, что Москва вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. После того, как будут выполнены все условия договоренностей сторонами соглашения, зерновая сделка будет возобновлена в полном объеме, отметил посол.  

Он также подчеркнул, что Москва всегда готова к переговорам по данному вопросу с турецкой стороной. 

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