В НАТО отказались от слов о том, что Украина должна уступить России земли ради альянса

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Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что его слова о том, что Украина должна уступить территории России, чтоб вступить в альянс – это ошибка, в интервью Verdens Gang.
«Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», - прокомментировал ситуацию Йенссен.
Ранее же Йенссен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - заявил он.
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