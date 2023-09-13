В НАТО оценили шансы Армении на вступление в альянс

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Представитель НАТО прокомментировал заявление руководителя «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера о приглашении Армении присоединиться к альянсу. Он подчеркнул, что Фелингер не имеет официального статуса в НАТО и его высказывания представляют собой его личные взгляды. Кроме того, «Европейский комитет по расширению НАТО» не является частью структуры альянса, цитируют Фелингера «Известия».
Собеседник также подчеркнул, что каждая страна-партнер НАТО самостоятельно определяет характер и уровень своих отношений с альянсом. Он также отметил, что до настоящего момента от Армении не поступило официального запроса о присоединении к НАТО. Альянс считает, что это не проблема, учитывая долгосрочное сотрудничество с другими странами-партнерами, которые не выражают желания присоединиться к военному блоку.
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Артем Кузьмин