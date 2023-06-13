В НАТО озабочены сближением Пекина и Москвы

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Генсек НАТО Столтенберг обеспокоен сближением России и Китая и достижениями Пекина в обороне
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в сфере военной промышленности, альянсу необходимо предпринять меры по противодействию угрозам его безопасности, которые якобы исходят от Пекина. Об этом он сообщил американскому телеканалу PBS.
Столтенберг пояснил, что Северная Америка и Европа сталкиваются с угрозами, которые связны с военным потенциалом Китая, его инвестициями в оружие, в том числе ядерное. Он также добавил, что обеспокоен сближением Пекина и Москвы, которые проводят совместные учения и усиливают патрулирование в небе и на море. По словам генсека альянса, НАТО необходимо сплотиться против действий Китая, которые могли бы угрожать безопасности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в НАТО пока не пришли к единому решению по вопросу будущего Украины в альянсе.
Столтенберг пояснил, что Северная Америка и Европа сталкиваются с угрозами, которые связны с военным потенциалом Китая, его инвестициями в оружие, в том числе ядерное. Он также добавил, что обеспокоен сближением Пекина и Москвы, которые проводят совместные учения и усиливают патрулирование в небе и на море. По словам генсека альянса, НАТО необходимо сплотиться против действий Китая, которые могли бы угрожать безопасности.
Анастасия Крестьянова