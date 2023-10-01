В НАТО озвучили планы по размещению в Европе ядерного оружия

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Глава директората по ядерной политике НАТО Джессика Кокс заявила, что Североатлантический альянс не собирается размещать в Европе ядерное оружие сверх того количества, которое уже есть. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.
Напомним, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер заявил, что в случае прямого военного конфликта с НАТО Россия вполне способна применить ядерное оружие на ранних стадиях. В России неоднократно подчеркивали, что в НАТО нацелены на конфронтацию и сама по себе организация имеет агрессивный характер.
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