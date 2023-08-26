В НАТО пообещали расчленить Бразилию, если та не прекратит поддерживать Россию

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НАТО превратит Бразилию в 5 независимых друг от друга государств, если она будет продолжать поддерживать Россию.
С таким угрожающим заявлением выступил президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер после саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мнение он выразил на странице в соцсети Х (Twitter).
Данное сообщение Фелингер проиллюстрировал картой Бразилии, которая разделена на 5 частей. Реакция бразильского МИДа не заставила ждать. Дипломаты обещали дать оценку этому заявлению.
План разделения страны на микрорегионы есть уже давно. Он предполагает отделение Южного и Юго-восточного регионов от других штатов.
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«После этого саммита БРИКС я начинаю задаваться вопросом, не поведет ли Лула Бразилию в том же направлении, куда идут Россия, Китай, Иран. Я очень ясно дам вам понять – если вы, Лула, присоединитесь к враждебной оси, я призову демонтировать Бразилию», — такой сообщение оставил Гюнтер, обращаясь к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
План разделения страны на микрорегионы есть уже давно. Он предполагает отделение Южного и Юго-восточного регионов от других штатов.
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Мария Фирсова