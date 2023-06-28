В НАТО пообещали следить за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии





«Что касается последствий переезда Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией», — цитирует агентство слова Стортенберга.

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Губернатор Псковской области Ведерников назвал имена летчиков,

во время мятежа ЧВК «Вагнер».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформального ужина в Гааге заявил, что за перемещениями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии будет следить НАТО для обеспечения безопасности государствам-членов альянса. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что в неформальном мероприятии участвовали главы государств и правительств ряда стран НАТО, включая президента граничащей с Белоруссией Литвы Гитанаса Науседа.Он добавил, что стороны подтвердили правильность решения об усилении присутствия НАТО на восточном фланге.Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в июне обвинил Минобороны России в ударе по лагерю наемников. Он предпринял попытку вооруженного мятежа, однако отказался от своих намерений в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Пригожин сможет уйти в Белоруссию, при этом уголовное дело будет прекращено. 27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Евгения Пригожина на территорию Белоруссии.