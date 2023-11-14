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В НАТО признали, что уже устали помогать Украине

Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее
14 ноября 2023, 09:35
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Чем дольше длится вооруженный конфликт на Украине, тем сложнее западным союзникам помогать ей, об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил в интервью для «Асахи».

«Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности. Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами», - прокомментировал ситуацию ван Вил.

Помощник генерального секретаря также добавил, что в альянсе уверена в необходимости продолжать оказывать военную помощь УКраине. В завершении ван Вил отметил, что, по его мнению, Североатлантический альянс оказывает достаточную помощь Вооруженным силам Украины.

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Ермак не согласился с идеей Расмуссена о методе принятия Украины в НАТО
14 ноября 2023, 09:23

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ.
Свою позицию Ермак высказал, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

«Это мнение Андерса. Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет», - прокомментировал ситуацию Ермак. 

Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году. Он утверждает, что исключение из НАТО территорий, которые контролируются РФ, снизит угрозу конфликта с ней.

При этом, ведущий мероприятия, на котором побывал Ермак, заявил, что эта идея может быть просто неосуществимой, и украинский политик согласился с этим утверждением.

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GT: США обвинят Украину в подрыве «Северных потоков» ради диалога с Россией
14 ноября 2023, 08:55

Фото: iStock/sb2010

Соединенные Штаты Америки обвинят Украину в диверсии на «Северных потоков», чтобы пойти на диалог с Россией, об этом пишет издание Global Times.
По мнению экспертов, западные страны смотрят в будущее и начинают осознавать, что конфликт на Украине, так или иначе, закончится, и с Россией придётся восстанавливать отношения. Однако, теракт на газопроводах «Северные потоки» всегда будет оставаться камнем преткновения. Соответственно, Европе и Штатам необходимо снять с себя подозрения и переложить их на кого-нибудь ещё.

«Они (США и Европа) знают, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность», - прокомментировал ситуацию китайский аналитик Цюй Хэн.

Ещё одна причина, по которой Запад хочет переложить ответственность за теракт на кого-нибудь еще - материальная ответственность и необходимость восстанавливать российский газопровод за свой счёт.

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МИД КНДР: США нарушают мир в Европе, поставляя Украине смертоносное оружие
14 ноября 2023, 08:17

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Соединенные Штаты нарушают мир в европейском регионе, поставляя Украине запрещенные вооружения, об этом заявил глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су в интервью для ЦТАК.
«США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе», - прокомментировал ситуацию Су.

На этом фоне министр заявил, что тем же самым промышляет и Великобритания. Лондон, равно как и Вашингтон, поставляет Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном, запрещенные в большинстве стран, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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Al Rabiaa рассказал о судьбе похищенной гражданки России Елизаветы Цурковой
14 ноября 2023, 07:45

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Иракский телеканал Al Rabiaa показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой,
В июле в Изариле заявили, что Елизавета Цуркова пропала несколько месяцев назад. По их информации, она удерживается шиитскими группировками в Ираке. 

«Я туда приехала в 2019 году во время службы в «Моссаде» и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», - рассказала Цуркова о своей работе в Сирии. 

При этом, женщина осудила действия Израиля в секторе Газа, а также призвала семьи заложников движения ХАМАС убедить премьер-министра Беньямина Нетаньяху остановить эту войну.

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#женщина
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#заложники
#плен
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«Не пойдём на это»: В Конгрессе США признали, что больше не хотят помогать Украине
Newsweek: Западу уже не удастся победить в конфликте на Украине
14 ноября 2023, 07:08

Фото: iStock/ValleraTo

Соединенные Штаты уже не уверены, готовы ли сохранять нынешний уровень поддержки Украины, не говоря о том, чтобы увеличить её, об этом Newsweek рассказал сотрудник американского конгресса, пожелавший остаться анонимным.
«Чтобы Украина победила, США придется не только придерживаться текущего курса (на поддержку Киева) — нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем. Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущий курс», - прокомментировал ситуацию собеседник издания. 

К тому же, бывший помощник одного из республиканцев в нижней палате Стивен Мур заявил, что в Соединенных Штатах каждый день нарастает оппозиция Украине. Всё меньшее количество людей положительно настроены по отношению к спонсированию конфликта на другом континенте.

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МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти и зерна в Сирии
14 ноября 2023, 06:58

Фото6 iStock/iDymax

Соединенные Штаты и их союзники, которые незаконно оккупируют территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, тем самым незаконно лишая жителей этой арабской республики самого ценного — хлеба и энергоресурсов. Об этом 14 ноября официально заявило Министерство иностранных дел России.
На Смоленской площади заявили, что американцы и европейцы продолжают «душить» экономику страны «незаконными односторонними санкциями, которые запрещают к ввозу в качестве товаров «двойного назначения» стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту».

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#сирия
#сша
#мид рф
#контрабанда
#санкции
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Если Запад не хочет платить за Украину, то заплатит за беженцев, заявили эксперты
KP: Если Запад не хочет платить за Украину, то будет платить за беженцев
14 ноября 2023, 06:57

Фото: iStock/Silent_GOS

Если западные страны решатся уменьшить финансовую поддержку Киева, то всё равно столкнется с последствиями украинского кризиса, об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на опрошенных экспертов.
«(В случае снижения финансовой помощи) Увеличится число украинцев, бегущих в Европу и другие страны в качестве беженцев, таким образом это создаст еще большее экономическое бремя (на Запад)», - об этом изданию заявил экономист Владимир Луговский. 

По оценкам западных экспертов, также сильно страдает и сельское хозяйство на Украине, которое требует больших вложений. По мнению опрошенных, именно на поддержку этой отрасли Соединенные Штаты Америки выделяют значительную часть средств.

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#сельское хозяйство
#запад
#украина
#сво
#финансирование
#сша
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Al Mayadeen: Пять человек погибло после удара Израиля по лагерю беженцев в Тулькарме
14 ноября 2023, 06:13

Фото: iStock/IherPhoto

Пять человек погибли и ещё девять получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев в городе Тулькарм, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Кроме того, телеканал сообщил, что во время штурма лагеря были повреждены три военные машины Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и подорван один военный бульдозер.

Ранее палестинские СМИ сообщили о том, что израильская авиация разбомбила лагерь беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа. В результате 31 человек погиб, ещё несколько десятков получили ранения.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#беженцы
#израиль
#палестина
#погибшие
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Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС «в два шага»
14 ноября 2023, 05:52

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду допускает, что страна может стать членом Европейского союза «в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем — левый» в том случае, если не удастся найти решение приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер заявила в интервью Radio Moldova.
 «Мы работаем над урегулированием приднестровского конфликта. Но нерешенность проблемы не должно стать препятствием на пути интеграции Молдовы в Евросоюз. <...> В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в Евросоюз, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в ЕС  в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем левый берег», — заявила Санду.

Президент Молдавии убеждена, что когда жители левобережья Днестра увидят, как улучшается жизнь на правом берегу, то тоже захотят попасть в Евросоюз. По её словам, не исключено, что они хотят этого уже сейчас, но этому мешает Россия.

Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявлял, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт. Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья. По словам Санду, слова вице-премьера Молдавии не означают отказ, а подразумевают ускорение процесса входа в ЕС.

Летом 2022 года страны ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Киев и Кишинёв в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству, и вероятность положительного решения в обоих странах считают высокой.


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#молдова
#евросоюз
#премьера
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