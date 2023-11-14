В НАТО признали, что уже устали помогать Украине

Фото: iStock/Prostock-Studio
Чем дольше длится вооруженный конфликт на Украине, тем сложнее западным союзникам помогать ей, об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил в интервью для «Асахи».
«Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности. Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами», - прокомментировал ситуацию ван Вил.
Помощник генерального секретаря также добавил, что в альянсе уверена в необходимости продолжать оказывать военную помощь УКраине. В завершении ван Вил отметил, что, по его мнению, Североатлантический альянс оказывает достаточную помощь Вооруженным силам Украины.
Читайте также:
Ермак не согласился с идеей Расмуссена о методе принятия Украины в НАТО
GT: США обвинят Украину в подрыве «Северных потоков» ради диалога с Россией
«Не пойдём на это»: В Конгрессе США признали, что больше не хотят помогать Украине
Евгения Парфентьева