В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу

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Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к руководству Армении с призывом вступить в Североатлантический альянс. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Представитель альянса обратился к американскому лидеру и призвал защитить Армению.
Он также обратился с призывом вступить в НАТО к премьеру-министру Армении.
Прежде сообщалось о намерении США оказать финансовую поддержку «демократическим процессам» в Армении. Правительственное агентство США заявило, что планирует финансировать демократические процессы страны и поддерживать предложения некоммерческих структур.
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«Защитите Армению, президент США», — написал Фелингер.
Прежде сообщалось о намерении США оказать финансовую поддержку «демократическим процессам» в Армении. Правительственное агентство США заявило, что планирует финансировать демократические процессы страны и поддерживать предложения некоммерческих структур.
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Анастасия Крестьянова