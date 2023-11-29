В НАТО готовятся к длительному и сложному конфликту с Россией

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Передача Украине истребителей F-16 не принесет изменений для ВСУ на поле боя, следует готовиться к длительному бою с Россией. Такое заявление сделал генсек НАТО Столтенберг в ходе брифинга.
«F-16 усилят стойкость Украины, чтобы увеличить потери армии РФ, и укрепят ПВО Украины. Но мы должны понимать, что нет никакой системы, которая изменила бы фундаментально ситуацию на поле боя», - считает Столтенберг.
При этом он не обозначил сроки передачи Украине F-16.
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Элина Позднякова