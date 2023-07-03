В НАТО раскрыли сроки реализации новых оборонных планов

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Реализация новых оборонных планов НАТО, подписать которые планируют в рамках саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля, предусматривающие действия на случай военного конфликта с РФ, займет много лет. Об этом заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.
По его словам, блок будет воспринимать Россию, как довольно серьезную угрозу. Он выразил уверенность в том, что такая тенденция предоставит НАТО время.
Он также отметил, что государства уверены, контрнаступление ВСУ продвигается крайне медленно. Он подчеркнул, что на территории Украины в настоящий момент множество русских, а также зафиксированы значительные оборонительные препятствия.
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«Российские вооруженные силы восстановятся в ближайшие годы. Мы будем продолжать рассматривать Россию как серьезную угрозу. Это может дать нам время, потому что формирование сил высокой готовности, необходимых для полной реализации новых оборонных планов, потребует значительное количество лет», - подчеркнул Бауэр.
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Татьяна Лаврова