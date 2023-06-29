В НАТО рассмотрят вопрос о членстве Украины после саммита альянса

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Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассмотрит вопрос о членстве Украины в НАТО после саммита в Вильнюсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует рассмотреть вопрос, касающийся стремления Украины получить членство в блоке. По его словам, обсуждение начнется после саммита, который пройдет Вильнюсе в июле текущего года.
Он подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку Украине. Генсек также напомнил, что украинская сторона уже получила от ЕС статус страны-кандидата на членство в организации.
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«После саммита НАТО мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в альянсе», - уточнил Столтенберг.
«И, конечно, решение ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз имеет свое влияние на те дискуссии, которые идут в НАТО», - отметил Столтенберг.
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Татьяна Лаврова