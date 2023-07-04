В НАТО сообщили, что Столтенберг останется на посту генсека до 1 октября 2024 года

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что останется на замещаемой им должности до 1 октября 2024 года.
Столтенберг отметил, что польщен решением о продлении его полномочий, которое приняли союзники. Об этом он сообщил в своей социальной сети Twitter, пишет издание РИА Новости.
Он добавил, что действие альянса особенно важно в условиях, которые существуют в мире на сегодняшний день.
Информация о продлении полномочий генсека также опубликована изданием Reuters, со ссылкой на заявление НАТО.
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Он добавил, что действие альянса особенно важно в условиях, которые существуют в мире на сегодняшний день.
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Анастасия Крестьянова