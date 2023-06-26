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Лидеры альянса тайно признали, что союзу пришел конец из-за противостояния с Россией
Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что лидеры НАТО перешептываются между собой по теме приближающегося краха альянса, сообщает «РИА Новости».
«За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», - прокомментировал ситуацию Барака.
Он также отметил, что Байден либо заблуждается, либо лжет, когда говорит, что Североатлантический альянс сейчас сплочен, как никогда прежде.
Напомним, Обозреватель издания American Conservative Дуг Бэндоу пообщался с европейскими чиновниками и сделал вывод, что никто в ЕС не готов сражаться за Украину в случае реальной войны с Россией. По словам журналиста, на вопрос – «Станут ли они сражаться на стороне Киева в случае реальной войны с Москвой?» - никто не ответил «да».
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался против финансирования военного конфликта на Украине из средств Европейского фонда мира.
«За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», - прокомментировал ситуацию Барака.
Напомним, Обозреватель издания American Conservative Дуг Бэндоу пообщался с европейскими чиновниками и сделал вывод, что никто в ЕС не готов сражаться за Украину в случае реальной войны с Россией. По словам журналиста, на вопрос – «Станут ли они сражаться на стороне Киева в случае реальной войны с Москвой?» - никто не ответил «да».
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался против финансирования военного конфликта на Украине из средств Европейского фонда мира.
Евгения Парфентьева