В НАТО впервые после холодной войны согласовали планы об ответе на атаку России

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Члены НАТО согласовали планы об ответе на предположительную атаку со стороны России. Это произошло впервые после окончания холодной войны. От этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех дипломатов.
«Возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны», - говорится в статье.
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