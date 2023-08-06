В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье

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Отступление ВСУ выявило потенциальные слабые стороны НАТО при столкновении с противником, обладающим современной авиацией и продвинутым вооружением, утверждает Newsweek.
«За последние 18 месяцев ни одно из вооруженных формирований НАТО не сталкивалось с такими боевыми действиями, как украинские войска. Военная стратегия альянса не испытывала себя в противостоянии с мощным противником», — говорит эксперт Дэвис Эллисон.В контексте операций в Персидском заливе 1990-1991 годов и войны в Ираке, США быстро добились воздушного превосходства, что стало ключевым фактором их успеха против армии страны Ближнего Востока, подчеркивает специалист Пол ван Хофт.
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