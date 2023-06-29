В НАТО заявили, что сожжение Корана в Стокгольме «не было нелегальным»

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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что сожжение Корана в Швеции не было противозаконным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожжение Корона не противозаконно в Швеции. Он также добавил, что переговоры о приеме страны в НАТО, продолжаются. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно являются незаконными в юридической среде. Он также отметил, что протесты против Турции и НАТО, которые проходили в Швеции ему не нравятся, однако, он считает это самовыражением. Столтенберг добавил, что защищает права людей на то, чтобы быть несогласными.
Генсек альянса подчеркнул, что продолжит переговоры с Турцией о вступлении в НАТО Швеции.
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По его словам, действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно являются незаконными в юридической среде. Он также отметил, что протесты против Турции и НАТО, которые проходили в Швеции ему не нравятся, однако, он считает это самовыражением. Столтенберг добавил, что защищает права людей на то, чтобы быть несогласными.
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Анастасия Крестьянова