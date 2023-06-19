В НАТО заявили об истощении военных арсеналов

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Столтенберг: Военные склады НАТО опустошены, их необходимо восстановить
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы альянса практически опустошены. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По словам главы западного оборонного блока, восстановить запасы необходимо в самое ближайшее время.
Ранее «Радио 1» сообщало, что обещанное контрнаступление украинской армии, стало испытанием для Украины.
По словам главы западного оборонного блока, восстановить запасы необходимо в самое ближайшее время.
Анастасия Крестьянова