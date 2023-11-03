В немецком парламенте призвали правительство прекратить санкционную политику

Фото: istockphoto/photosvit
Депутат бундестага от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комиссии по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм обратился к правительству ФРГ с призывом покончить с санкционной политикой, которую он назвал «безумной».
По мнению депутата, вина за снижение немецкого экспорта лежит на энергетической политике правительства Германии, а также на санкциях, которые ведут к саморазрушению. Хольм считает правительственную коалицию ответственной за то, что Германия теряет привлекательность как место для ведения бизнеса.
Читайте также:
Немецкий политик Винкель призвал отменить визит Эрдогана а Германию
В бундестаге подняли вопрос об атаке Крыма БПЛА немецкого производства
В Германии призывают приготовиться к возможной войне в Европе
Александр Бойцов