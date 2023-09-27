В Нидерландах назвали возможные сроки передачи Украине истребителей F-16

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Киев может получить истребители F-16 в 2024 году. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в своём интервью американскому телеканалу MSNBC.
Она отметила, что всё будет зависеть от того, сколько времени займёт обучение украинских лётчиков.
Напомним, что ранее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. В Белом доме заявили, что Киев получит самолёты от третьих стран после подготовки лётчиков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо порядка 160 истребителей F-16, в таком случае она получит преимущество в небе над Россией. При этом он добавил, что военные самолеты предоставят Киеву позже, чем он надеялся. В настоящее время, по словам украинского лидера, Россия полностью доминирует в небе.
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«Мы рассчитываем, что на это уйдёт 6-8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько учатся наши военные», — сказала министр.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо порядка 160 истребителей F-16, в таком случае она получит преимущество в небе над Россией. При этом он добавил, что военные самолеты предоставят Киеву позже, чем он надеялся. В настоящее время, по словам украинского лидера, Россия полностью доминирует в небе.
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Артем Путинцев