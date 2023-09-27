В Нидерландах назвали возможные сроки передачи Украине истребителей F-16

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что военнослужащие ВСУ могут осуществить переворот и сместить с поста президента Украины Владимира Зеленского, так как в рядах украинской армии растёт разочарование политикой Киева из-за больших потерь. Своим мнением он поделился в подкасте Ask the Inspector.