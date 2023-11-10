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В Нидерландах заявили, что западные издания используют порно-фото детей

10 ноября 2023, 21:52
Фото: iStock/Animaflora

Фото: iStock/Animaflora

Нидерландская журналистка Соня ван дер Энде, во время неофициального заседания СБ ООН, заявила, что западные издания используют порнографические фотографии украинских детей.
«Я недавно провела исследование жестокого обращения с детьми со стороны Украины и Запада. Я хочу поговорить о компании «Горсад Киев», - прокомментировала ситуацию дер Энде.

По её словам, эта компания специализируются на провокационных фотографиях детей и молодёжи, однако, на самом деле, на кадрах присутствуют несовершеннолетние дети.


Одно из фото, которое было представлено на выставке в Австрии, она описала так - два мальчика, изображенных как гей-пара, смотрят снизу вверх на женские гениталии.

Она также отметила, что одним из главных клиентов это компании является модный журнал Vogue.

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#дети
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ВВС США подтвердили начало испытаний бомбардировщика B-21 Raider
ВВС США приступили к летным испытаниям бомбардировщика B-21 Raider
10 ноября 2023, 21:53

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Представитель ВВС Энн Стефанек заявила, что Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. Слова Стефанек приводит агентство Associated Press.
По словам представителя ВВС США, эти испытания — это очень важный шаг в обеспечении «долгосрочного и проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении Вашингтона и его союзников». Отмечается, что полет бомбардировщика B-21 Raider происходил около Палмдейла.

Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. Игнат подчеркнул, что партнеры Украины из Североатлантического альянса хотят детализировать процесс обучения солдат ВСУ.

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#пилоты
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Захарова прокомментировала санкции Канады в отношении «Известий» и РЕН ТВ
Захарова о санкциях Канады: что вы хотите от режима, который аплодирует нацистам
10 ноября 2023, 21:16

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение Канадой санкций против газеты «Известия» и телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщают «Известия».
«Что вы хотите от режима, который аплодирует нацистам», — пояснила Захарова.

Напомним, Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России. В числе прочих под канадские санкции попали российские средства массовой информации, такие как: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал «РЕН ТВ». Антироссийские санкции коснулись и физических лиц. Под них попали – бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, российский политолог Дмитрий Суслов и певицу Жасмин (Сару Шор).

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В Иране заявили, что США не удастся спасти Израиль
Глава КСИР Ирана заявил, что США не смогут спасти Израиль
10 ноября 2023, 20:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что Соединенным Штатам Америки не удастся спасти Израиль, его цитирует Tasnim.
«Израиль представлял собой мощную разведывательную стену, рухнувшую во время военной операции ХАМАС. Израиль не может выжить со своей преступной историей, это путь к его упадку и уничтожению. Потенциал сдерживания Израиля подорван, и США не смогут спасти Израиль, он обязательно падет», - прокомментировал ситуацию Салами. 

При этом, ранее портал Intercept, опросив экспертов, выяснил, что США намеренно скрывают сведения о видах и количестве вооружений, передаваемом Израилю, чтобы не связывать их применение с огромными жертвами среди мирного населения сектора Газа.

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#палестина
#война
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На Западе пришли в ужас после хода Путина
Conversation: Польше нужно бояться усиления России после ее выхода из ДОВСЕ
10 ноября 2023, 20:09

Фото: сайт Кремля

Эксперт по международным отношениям Кентон Уайт заявил, что Россия может нарастить военную мощь после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), что должно обеспокоить Варшаву. Об этом сообщает Conversation.
По мнению Уайта, все, что оказывает воздействие на единство Североатлантического альянса — это благо для Москвы. Он также добавил, что прекращение ДОВСЕ будет существенной нагрузкой для НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление альянса, бездоказательно обвинив Россию в якобы «пренебрежении контролем над вооружениями». 

Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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#россия
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#польша
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Небензя рассказал, как у украинских родителей в Европе отнимают детей
Небензя: Россия получала обращения из-за отъема детей у украинцев в Европе
10 ноября 2023, 18:54

сайт Кремля

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в постпредство РФ при ООН поступают обращения в связи со случаями отъема украинских детей у родителей в странах Европы. Об этом Небензя сообщил в ходе неформального заседания Совбеза.
Сегодня, 10 ноября, РФ было организовано неформальное заседание СБ ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Европейского союза. Небензя отметил, что только известные случаи исчисляются десятками. 

Ранее директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в постпредство РФ при ООН с апреля этого года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева. По его словам, обращения такого рода продолжают поступать, а РФ старается разобраться в каждом случае.

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#дети
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The Atlantic: Запад хочет завершить конфликт на Украине по корейскому сценарию
10 ноября 2023, 18:50

Фото: iStock/Silent_GOS

Западные союзники Украины хотят урегулировать конфликт на украине по сценарию, аналогичному корейскому, об этом пишет журналистка Энн Эпплбаум в своей статье для Atlantic.
«Этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась Корейская война: границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США», - прокомментировала ситуацию Эпплбаум.

Она также отметила, что после интервью, которое главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал британскому журналу The Economist, на Западе возобновились разговоры о необходимости в прекращении огня и подписания мирного договора.

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#сво
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В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта
Шхагошев назвал США полноправным участником конфликта Израиля с Палестиной
10 ноября 2023, 18:33

Фото: iStock/rarrarorro

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению парламентария, на данный момент противостояние между Израилем и Палестиной превратилось в конфликт США, Израиля и Палестины. Шхагошев считает, что «Израиль бы не смог действовать так жестко и жестоко, если бы не авианосцы и подлодки США». Он также добавил, что может произойти серьезный раскол между арабскими странами и штатами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «слишком много палестинцев» были убиты в конфликте с Израилем и «слишком многие» пострадали. Блинкен отметил, что Вашингтон хочет сделать все необходимое для дальнейшего предотвращения причинения вреда мирным гражданам.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#конфликт
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#блинкен
#палестина
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Израиль обещает установить контроль безопасности в Газе после ликвидации ХАМАС
Нетаньяху: Израиль установит контроль безопасности в Газе после ликвидации ХАМАС
10 ноября 2023, 18:22

Фото: iStock/e-crow

Израиль обеспечит контроль безопасности в секторе Газа после полной ликвидации палестинского движения ХАМАС. Такое заявление сделал премьер страны Биньямин Нетаньяху в рамках встречи с главами муниципалитетов юга Израиля. Его слова приводит 12-й канал.
«После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы», — заявил Нетаньяху.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
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#контроль
#операции
#блинкен
#хамас
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Генсек НАТО попытался оправдать усиление альянса
Столтенберг призвал усилить НАТО после выхода России из ДОВСЕ
10 ноября 2023, 18:13

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление альянса, бездоказательно обвинив Россию в якобы «пренебрежении контролем над вооружениями». Об этом Столтенберг сообщил на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом.
«РФ подрывает нашу безопасность, демонстрируя полное пренебрежение контролем над вооружениями. На этой неделе она вышла из Договора ДОВСЕ, тем самым она отошла от всех крупных договоров по контролю над вооружениями», — пояснил генсек альянса.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ.

Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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