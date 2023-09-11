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Депутат нидерландской партии «Форум за демократию», европарламентарий Марсель де Грааф заявил, что Россия по факту уже одержала победу в конфликте с США и НАТО, а вот Евросоюз проигрывает по многим направлениям.
«Фактически Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям», - написал де Грааф в своей соцсети.
Он также добавил, что страны Евросоюза уже потерпели поражение, став марионетками в руках США, на что указывает экономический спад. По его словам, по итогам саммита G20 стало ясно, что Запад больше не имеет возможности заставить весь мир себе подчиняться.
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Элина Позднякова