В Нигере мятежники сформировали новое правительство

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Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Об этом стало известно из сообщения портала ActuNiger.
«Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, подписал 9 августа 2023 года указ о назначении членов правительства», — говорится в публикации.
Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.
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Элина Позднякова