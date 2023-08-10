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В Нигере мятежники сформировали новое правительство

10 августа 2023, 10:11

Фото: iStock/Ekaterina Grebeshkova

Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Об этом стало известно из сообщения портала ActuNiger.
«Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, подписал 9 августа 2023 года указ о назначении членов правительства», — говорится в публикации.

Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.


Ранее верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны. Им стал 58-летний Али Махаман Ламин Зейн — экономист и бывший глава министерства финансов Нигера.

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Байден в очередной раз нагрубил журналисту, назвав его вопрос мерзким
Байден назвал мерзким вопрос о его связях с бизнесом сына
10 августа 2023, 10:43

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Американский лидер Джо Байден на просьбу журналиста Fox News Питера Дуси прокомментировать его связь с бизнесом сына Хантера Байдена заявил, что его вопрос «мерзкий».
«Я никогда ни с кем не разговаривал о делах и знал, что у вас возникнет мерзкий вопрос», - заявил глава США.

На просьбу Дуси объяснить, почему же его вопрос является мерзким, Байден ответил – «потому что это неправда».

Ранее стало известно, что семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России. В документе сказано, что финансирование поступало из таких стран как: Украина, Казахстан и Россия. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной.

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#байден
#журналист
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Польша разместит на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных
Министр обороны Блащак: Польша хочет разместить на восточной границе десять тысяч военных
10 августа 2023, 10:22

Фото: iStock/Rafal Olkis

Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша желает разместить десять тысяч военных на востоке государства для охраны границы с Белоруссией. Об этом он сообщил в интервью Польскому радио.
По словам Блащака, четыре тысячи военнослужащих будут оказывать поддержку пограничной страже, шесть тысяч военных «будут в округе». Ранее в Министерстве обороны Польши сообщили о необходимости переброски еще тысячи военнослужащих на польско-белорусскую границу.

Сообщается, что на данный момент на границе находятся две тысячи польских военных. 

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Он пояснил, что такие меры могут быть предприняты в том случае, если руководство республики позволит провокации и будет назойливо их осуществлять.

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В Германии предрекли войну с Россией
Депутат бундестага Котре заявил об угрозе войны России и Германии
10 августа 2023, 10:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Участие Берлина в российско-украинском конфликте может привести к войне Германии и России, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier Штеффен Котре.
«Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого, и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», - прокомментировал ситуацию Котре.  

По мнению депутата, поставка смертоносного оружия приводит конфликт к эскалации, и никак не поможет его решить. К тому же, плохие отношения с Москвой лишат Берлин престижа на мировой арене, поскольку Россия сейчас тесно сотрудничает со всеми находящимися на подъеме странами.  

Поставка оружия Украине и антироссийские санкции оборачиваются против самой Германии, считает Котре.

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#россия
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#украина
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Отношения Украины с Западом рушатся из-за провала контрнаступления ВСУ
Al Khaleej: отношения Киева и Запада рушатся из-за провала наступления ВСУ
10 августа 2023, 09:30

Фото: iStock/artJazz

США и западные страны недовольны провалом контрнаступления ВСУ, при этом украинский лидер не доволен недостаточной поддержкой Запада. Об этом пишет Al Khaleej.
«Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией. Они чувствуют, что конфликт стал для них слишком тяжелым бременем, и ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства», — сообщается в статье.

Уточняется, что отношения Украины с союзниками натянулись после провального наступления ВСУ. При этом Зеленский разозлился из-за саммита НАТО, итоги которого его не устроили. Однако, по словам обозревателя издания, Запад сделал для Украины все, что было в его силах. США и страны Евросоюза сейчас сами испытывают кризисы. Там растет безработица, а люди открыто выступают против продолжения помощи Украине, заключил автор статьи.

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#байден
#Харьков
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Шапша: При падении обломков БПЛА в Калужской области разрушений нет
10 августа 2023, 08:45

Фото: iStock/artJazz

Минувшей ночью в Калужской области средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня в Малоярославецком районе в 04 час. 03 мин. средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никаких последствий на земле для людей и инфраструктуры нет.

Напомним, в российском Минобороны сообщили, что минувшей ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов. Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.

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#подмосковье
#бпла
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#telegram
#минобороны
#пво
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Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения
Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения, сейчас работают штатно
10 августа 2023, 06:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

В ночь на четверг аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов. На данный момент их работа восстановлена, как сообщили в пресс-службах аэропортов, передает РИА Новости.
Минобороны России ранее заявило о предотвращении попыток террористических атак с дронами над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья, инициированных Киевом.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, два дрона, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты: один в Калужской области, другой возле ЦКАД. При этом никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано.

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#цкад
#минобороны
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ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника
ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника
10 августа 2023, 05:48

Фото: iStock/NatureNow

Средства противовоздушной обороны сбили два дрона: один в Калужской области, а другой рядом с Центральной кольцевой автомобильной дорогой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Примерно в 4 утра системы ПВО обезвредили два беспилотных ударных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Один из них был обнаружен в Калужской области, второй — рядом с ЦКАД», — уточнил Собянин.
Информацию подтвердили в Министерстве обороны, добавив, что дроны были сбиты над Малоярославским и Одинцовским районами. При этом в ведомстве отметили, что инцидент не привел к пострадавшим или материальному ущербу.

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#пво
#дроны
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В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ
В Приамурье суд заключил под стражу жителя, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
10 августа 2023, 05:00

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мужчина из Приамурья, планировавший участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.
Благовещенский городской суд решил арестовать его на срок в 2 месяца, сообщает пресс-служба суда.

Следователи УФСБ по Амурской области указали на его участие в тяжелом преступлении, направленном против конституционного порядка и национальной безопасности, и подчеркнули его опасность для общества.

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#следователи
#опасность
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#служба
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В МИД назвали условия для возобновления зерновой сделки
МИД РФ: возобновление зерновой сделки возможно после выполнения условия России
10 августа 2023, 01:49

Фото: iStock/Andrey Iudin

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин озвучил требования для перезапуска зерновой сделки, передает ТАСС.
Москва настаивает на решении ключевых проблем: подключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок комплектующих, оптимизации транспортных маршрутов и страхования, а также возвращении российским компаниям доступа к их зарубежным активам, уточнил Галузин.

После удовлетворения этих условий, по мнению заместителя главы МИД, можно будет перейти к обсуждению вопроса о возобновлении черноморского проекта, но исключительно в рамках заявленных гуманитарных намерений.

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#сша
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#блинкен
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