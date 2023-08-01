В Нигере находится около 700 граждан Франции

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Франция приступила к эвакуации из Нигера примерно 700 своих соотечественников и ещё сотни граждан других стран Европы. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.
Уточняется, что самолёт французского правительства, который доставит людей на родину, уже приземлился в аэропорту города Ниамей.
Всего в Нигере находится около 1,5 тысяч человек, желающих срочно эвакуироваться из страны. Среди них порядка 700 французов.
Также Колонна сообщила, что французский МИД организовал кризисный центр, который связался со всеми гражданами Франции, находящимися в настоящее время в Нигере.
Ранее сообщалось, что Нигере 27 июля произошёл военный переворот, в связи с которым французское правительство приняло решение эвакуировать оттуда своих граждан.
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Всего в Нигере находится около 1,5 тысяч человек, желающих срочно эвакуироваться из страны. Среди них порядка 700 французов.
Ранее сообщалось, что Нигере 27 июля произошёл военный переворот, в связи с которым французское правительство приняло решение эвакуировать оттуда своих граждан.
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Анастасия Чинкова