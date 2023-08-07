В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны

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Повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает Al-Arabiya.
Ранее ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.
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Артем Кузьмин