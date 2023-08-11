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В Нигере распорядились привести военнослужащих в боевую готовность

Мятежники в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности
11 августа 2023, 15:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что такое решение принято на фоне заявления стран Западной Африки. Власти заявили о своем намерении приступить к интервенции в государство. Захватившие власть мятежники сообщили, что будут противостоять вторжению в государство, для чего им потребуется мобилизация дополнительных сил.

Прежде, ЭКОВАС поддержал начало операции по военной интервенции в Нигер. Сообщается, что начальники штабов обсуждают предстоящие военные действия и запросили согласие глав государств на введение войск в страну.

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#власть
#операции
#государство
#мобилизация
#Нигер
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Нигер ждет полной поддержки от России
Активист из Нигера заявил, что страна ждет полной поддержки от России
11 августа 2023, 15:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Нигер ждет полной поддержки от России на своем новом пути, заявил председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда в интервью «РИА Новости».
«От России мы ждем... поддержки в этих новых начинаниях... Россия не может нас предать, но Франция делает это годами, навязывая нам терроризм», - прокомментировал ситуацию Эль-Дауда.

Он также напомнил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов. 

Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Ранее верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны.

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#нигер
#россия
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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
11 августа 2023, 14:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ, на котором предложил обсудить вопросы информационной безопасности.
«Все мы понимаем, насколько это важно, важно всегда, особенно сейчас, и, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, и поговорим на эту важнейшую тему», — отметил глава государства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации. Глава государства отметил, что передать госпакет акций ОСК во владение ВТБ предложил кабмин.

Президент поддержал инициативу правительства, подчеркнув, что ранее этот вопрос был тщательно проработан. В свою очередь, глава кредитной организации поблагодарил Владимира Путина за доверие и признал, что решение президента стало для него неожиданностью.

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#владимир путин
#президент
#кабмин
#безопасность
#информация
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Зеленский увольняет всех областных военкомов из-за взяток
Зеленский решил уволить всех областных военкомов Украины из-за взяток и цинизма
11 августа 2023, 14:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов из-за уличения их в коррупции. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Украинский лидер выразил недовольство тем, как военкомы выполняли свои должностные обязанности. Он отметил, что знает о фактах получения ими взяток и подчеркнул, что управлять системой должны люди, которые знают, что такое война. 

«Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война», - написал президент Украины в своей социальной сети.
Он также добавил, что областные военкомы будут уволены, в том числе, за цинизм. Реализацию массовых увольнений, Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. 

Ранее сообщалось, что Зеленский ищет нового главу Министерства обороны Украины.

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#всу
#зеленский
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Лукашенко заявил, что украинцы продают за границу детские органы
Лукашенко призвал Запад разобраться в вывозом украинских детей за границу на органы
11 августа 2023, 14:17

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Запад обратить внимание на то, как Украина вывозит за границу детей, чтобы распродавать их на органы, его слова приводит агентство «Белта».
«Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся», - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что его не волнует критика, связанная с лечением детей из Донбасса в Белоруссии. 

Ранее вице-спикер Госдумы Анна кузнецова заявила, что сегодня первое место в мире по черной трансплантологии, с оборотом в два миллиарда долларов в год, занимает Украина. По мнению Кузнецовой, сейчас в черной трансплантологии особенно глубоко задействованы представители частных армий Украины.

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#александр лукашенко
#дети
#украина
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Польские учёные сочли невозможным развитие сотрудничества Европы с Китаем
11 августа 2023, 14:11

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Специалисты Польского института международных отношений (PISM) назвали невозможным развитие сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы с Китаем из-за позиций КНР по отношению к России.
Вместе с тем отмечается, что Западная Европа не видит системной угрозы, исходящей от Китая.

«В этом контексте страны Центральной Европы должны продолжать сотрудничество со странами, разделяющими схожую оценку угроз со стороны Китая, и поддерживать инициативы Европейской комиссии, направленные на сокращение зависимости от Китая в сотрудничестве с США», — приводит RT текст бюллетеня, разработанного польскими специалистами.

Вместе с тем, в Польше, не смотря на поддержку Украины и тесное сотрудничество с ней, также критиковали действия киевских властей. Так, Глава польского правительства Матеуш Моравецкий осудил решение Украины вызвать польского посла в МИД из-за высказывания министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о некоторой неблагодарности Киева за помощь Варшавы. Однако, как передают argumenti.ru, советник главы офиса президента Михаил Подоляк продолжал заявлять, что его страна будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий.

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#польша
#россия
#украина
#китай
#политика
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Залужный обсудил наступление ВСУ с начальником Генштаба Словакии
Залужный обсудил в Киеве наступление ВСУ с начальником Генштаба Словакии Змеко
11 августа 2023, 13:52

Фото: iStock/alzay

Главком украинских войск Валерий Залужный обсудил контрнаступление Украины и ситуацию на фронте с начальником генштаба вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также сообщил, что с коллегой из Словакии были обсуждены потребности Украины в вооружении и боеприпасах.

Залужный отметил, что ознакомил Змеко с ситуацией на линии боевого соприкосновения и рассказал о действиях российской армии. В ходе беседы, было уделено внимание наступательным действиями ВСУ и организации обороны. 

Главком ВСУ указал на необходимость обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. Также, напомнил о важности поставок систем ПВО. ​Встреча главнокомандующих ​проходила на одном из ​пунктов управления в Киеве. 

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#всу
#пво
#киев
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Лукашенко назвал желательным сохранение отношений со странами Евросоюза
11 августа 2023, 12:57

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желательно сохранить отношения со странами ЕС. Об этом сообщает агентство Белта.
«Не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. По мнению членов ЕК, совершенствование республики в военном плане будет усложнено, так как в рамках введенных рестрикций, введен запрет на ввоз в Беларусь оружия и боеприпасов. Также отмечается, что к экспорту в страну запрещены любые товары и технологии, которые могут быть применены в космической сфере и авиации.

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#лукашенко
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В Белоруссии могут построить вторую АЭС
Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии
11 августа 2023, 12:56

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии могут построить вторую атомную электростанцию, сообщает «СБ.Беларусь сегодня».
«На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию) – не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке», - цитирует издание слова Лукашенко.    

Белорусская АЭС расположена у северо-западной границы Белоруссии в 18 километрах от города Островец. Ее построили в 2013 году.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

«Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС. Повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей», - прокомментировали ситуацию в СМИ. 

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#александр лукашенко
#аэс
#белоруссия
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Медведев: капитуляция Украины дала бы мир, но его не хотят в Вашингтоне
11 августа 2023, 10:11

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что к мирному разрешению конфликта на Украине может привести только капитуляция, которую не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, спонсирование киевского режима поддерживает миф «великого контрнаступления», которое, в свою очередь, поддерживает миф «великой экономики доллара». Зампред Совбеза РФ отметил, что на данный момент достичь мира все еще возможно. 

«Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму», — отметил Медведев.

Напомним, ранее Медведев заявил, что на данный момент переговоры с Украиной пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». По словам Медведева, шансы на успех имеет тот посредник, который будет готов признать реалии сегодняшнего дня, в которых часть украинской территорий вернулась в Россию.

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#украина
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