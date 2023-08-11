В Нигере распорядились привести военнослужащих в боевую готовность

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Сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Прежде, ЭКОВАС поддержал начало операции по военной интервенции в Нигер. Сообщается, что начальники штабов обсуждают предстоящие военные действия и запросили согласие глав государств на введение войск в страну.
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