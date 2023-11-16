В Норвегии допустили закрытие единственного КПП на границе с Россией

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Глава Минюста Норвегии Эмили Энгер Мель допустила закрытие единственного КПП на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал NRK.
Ранее правительство Финляндии приняло решение закрыть четыре пограничных пункта с 18 ноября до 18 февраля 2024 года. Такая мера принята из-за обострения ситуации с миграцией. В начале ноября увеличилось число граждан Сирии, Ирака и Йемена, прибывающих со стороны России и требующих убежища в Финляндии.
Глава норвежского Минюста подчеркнула, что ситуация на границе с Россией контролируется. В настоящее время в Стурскуге не наблюдается нормальный автомобильный трафик. Но в случае ухудшения ситуации, закрытие единственного пограничного КПП допустимо.
Также Энгер Мель отметила, что трафик в течение всей осени был низким.
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Глава норвежского Минюста подчеркнула, что ситуация на границе с Россией контролируется. В настоящее время в Стурскуге не наблюдается нормальный автомобильный трафик. Но в случае ухудшения ситуации, закрытие единственного пограничного КПП допустимо.
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Анастасия Чинкова