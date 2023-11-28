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Раскрыт доход Норвегии от украинского конфликта в 2022 году

NRK: Норвегия заработала на украинском конфликте около 28,6 миллиарда евро
28 ноября 2023, 18:10
Фото: istockphoto/Derek Brumby

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте около 334 миллиардов крон. Это составляет примерно 31,3 миллиарда долларов США или 28,6 миллиарда евро.

Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на расчеты, которые сделали для своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд. Если не учитывать экспорт в Великобританию, то рассчитанная молодыми учеными сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа за 2022 год, который стал рекордным. Сокращение и прекращение поставок голубого топлива после начала конфликта на Украине резко взвинтило цены на это сырье и помогло Норвегии хорошо заработать на продаже своего газа за рубеж.

Лидер партии «Зеленые» Арильд Хнрмстад, ознакомившись с этими цифрами, заявила, что ей отвратительно то, что Норвегия наживается на несчастье других. Она сказала, что правительство делает так, что норвежцем быть стыдно, а свою страну назвала «военным спекулянтом».

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Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом в Петербурге
28 ноября 2023, 18:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского. По предварительным данным, у него инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, Боярского доставили в реанимацию Мариинской больницы еще 27 ноября. Врачам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние артиста и перевести его в обычную палату. Он находится под присмотром медиков.

В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19. Боярский отметил, что на сцене ему стало тяжело находится и он теперь не такой активный, как раньше. Напомним, что исполнитель переболел коронавирусом в 2021 году.

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#инфаркт
#больница
#артист
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Политолог Светов допустил выгоду США в конфликте КНР и Тайваня
28 ноября 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/HUNG CHIN LIU

Политолог Юрий Светов высказал уверенность в том, что несмотря на все заявления США о том, что они считают Китай неделимым, им выгоден конфликт между КНР и Тайваням, и в случае его начала у Штатов хватит сил поддержать вторых.
Он отметил, что слухи об обнищавшей Америке, которой не хватит сил ещё и на конфликт в этом регионе, лживы. По его мнению, у Штатов достаточно ресурсов на поддержку всех выгодных им конфликтов.

«США — хитроумная страна, которой управляют прирожденные торговцы. Они умеют считать выгоду и убытки. Президент Джо Байден уже говорил, что на американском военно-промышленном комплексе конфликты на Ближнем Востоке и Украине сказываются положительно. Значит, они могут наращивать производство, а за этим улучшат и другие отрасли экономики», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Специалист добавил, что при необходимости США могут запросить финансирование конфликта на Украине у ЕС, а сами сосредоточится на Ближнем Востоке и Китае.

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#политика
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НАТО может предложить Украине более простой план по членству
Euractiv: НАТО может предложить Украине более простую программу вступления
28 ноября 2023, 17:43

Фото: istock / Michele Ursi

НАТО может предложить Киеву упрощенный план вступления в альянс на основе ежегодной национальной программы. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО», — рассказали собеседники агентства.
Отмечается, что даже если Киев выполнит все пункты плана, а конфликт закончится, Украине в любом случае будет сложно получить приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что украинское военное командование не обладает четким планом по «ведению войны» на 2024 год. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#киев
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Патриарх Кирилл раскрыл отношение России к единой идеологии
Патриарх Кирилл заявил, что Россия не нуждается в единой идеологии
28 ноября 2023, 17:38

Фото: сайт Кремля

России не нужна единая идеология, поскольку у неё уже есть единая идея ценности. Об этом в ходе Всемирного русского народного Собора сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава Русской православной церкви убеждён, что национальная идея граждан России заключается в искренней любви и преданности своей стране. 

Ранее в ходе заседания президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия стала намного сильнее. По его словам, этого удалось добиться благодаря сплочённости народа, который начал возвращаться к истинным ценностям и уходить от принесённого в Россию извне. Также, по словам главы государства, укрепить страну помогло возвращение в её состав исторических территорий. 

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#владимир путин
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Путин анонсировал поддержку национального предпринимательства
Путин: Россия будет наращивать поддержку национального предпринимательства
28 ноября 2023, 17:33

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе, заявил, что власти намерены наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства.
Обращаясь к предпринимателям, присутствующим в зале, российский лидер поблагодарил их за слаженную работу, отметив, что именно объединенные усилия государства и бизнеса помогли сорвать беспрецедентную агрессию Запада и привели к тому, что его санкционный блицкриг бесславно провалился.

Глава государства призвал бизнесменов и далее вкладывать средства в Россию, создавать новые рабочие места, развивать производство, готовить рабочие кадры. Тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи частных компаний. Национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится более суверенным и сильным, менее зависимым от любых компонентов современного мироустройства, подчеркнул Владимир Путин.

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Путин озвучил планы Запада в отношении России
Путин заявил о стремлении Запада расчленить и разграбить РФ
28 ноября 2023, 17:32

Фото: сайт Кремля

Запад хочет расчленить и разграбить Россию, если не силой, то через смуту. Такое заявление сделал Президент РФ Владимир Путин в ходе выступление на заседании Всемирного русского народного собора.

«Слышали это много раз на протяжении веков. Слышали, что Россию, оказывается, надо сегодня деколонизировать, а на самом деле что им нужно? На самом деле им нужно расчленить и разграбить Россию», — заявил Путин.
Российский лидер отметил, что Запад снова старую шарманку о том, что Россия якобы является тюрьмой народов, а русские — народ рабов.

Глава государства также заявил, что РФ преградила путь тем, кто претендует на господство во всем мире. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Владимир Путин также объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО.

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Путин отметил примитивизм западной культуры
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#рф
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Путин отметил примитивизм западной культуры
Путин: западная культура становится примитивной, а России необходим прорыв
28 ноября 2023, 17:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе Всемирного русского народного Собора указал на примитивизм западной культуры и сферы образования.
По словам главы государства, в настоящее время в западных странах наблюдается не только политика культуры отмены, но и фактическая отмена гуманитарного образования. Всё это ведёт к тому, что культура и образование становятся примитивными. 

Президент добавил, что в школах на Западе наблюдается тенденция замены классических предметов лженауками, различными гендерными и иными направлениями. 

Путин подчеркнул, что в России, наоборот, требуется прорыв в сфере культуры. Для этого следует взять пример у предков, которые и в традиционном, и в авангардном искусстве были первооткрывателями, которые задавали образцы для других стран. 

Президент призвал использовать весь тот потенциал и те наработки, которые имеет Россия. 

Однако, вместе с тем, Путин отметил важность развития современных технологий в образовании. 

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#владимир путин
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#россия
#развитие
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Путин рассказал, за что сражается Россия
Владимир Путин: Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство
28 ноября 2023, 17:19

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство. Такое заявление российский лидер сделал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации.

«Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность.», — заявил глава государства.
Путин отметил, что Россия сражается не только за свободу, но и за свободу всего мира. Российский лидер также объявил минуту молчания в память о погибших в зоне спецоперации на Украине.

Ранее глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о «глубинной» ненависти Запада к Путину. Подробнее о причинах читайте в нашем материале.
 
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Путин назвал единственный источник власти
Путин: Свободный народ - единственный источник власти
28 ноября 2023, 17:11

Фото: сайт Кремля

Рассуждая о свободе, президент России Владимир Путин подчеркнул, что именно свободу суверенного государства, свободу народа ради его будущего защищают сейчас наши солдаты и офицеры на фронте.
Российский лидер отметил, что в традициях России человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его близкие, его дети, его Отчизна. Только такая свобода имеет истинную ценность, подчеркнул глава государства, и такую свободу следует отстаивать.

Владимир Путин указал, что свободный народ, который осознает свою ответственность перед сегодняшним днем и перед будущими поколениями сограждан, является единственным источником власти. Власти суверенной, которая призвана служить всем людям, всему народу страны, а не обслуживать чьи-то частные интересы.

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