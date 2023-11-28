Раскрыт доход Норвегии от украинского конфликта в 2022 году

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Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте около 334 миллиардов крон. Это составляет примерно 31,3 миллиарда долларов США или 28,6 миллиарда евро.
Лидер партии «Зеленые» Арильд Хнрмстад, ознакомившись с этими цифрами, заявила, что ей отвратительно то, что Норвегия наживается на несчастье других. Она сказала, что правительство делает так, что норвежцем быть стыдно, а свою страну назвала «военным спекулянтом».
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