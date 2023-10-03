В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин

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Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, вступил в силу в полночь по местному времени (1.00 мск), после того как Министерство иностранных дел Норвегии объявило о введении этой меры 29 сентября, передает РИА Новости.
Этот запрет касается личных автомобилей, имеющих девять сиденья и менее, и также включает временные поездки в королевство. Однако следует отметить, что существуют исключения из данного запрета. Он не распространяется на автомобили, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, а также на транспорт, находящийся в собственности дипломатических миссий и автомобили, принадлежащие международным организациям.
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Артем Кузьмин