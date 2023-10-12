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В Новокузнецке нашли тело четырехмесячного младенца в квартире

12 октября 2023, 16:46
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

В Новокузнецке Кемеровской области в одной из квартир было обнаружено тело четырёхмесячного мальчика. Выясняются причины его смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Согласно сообщению, накануне, 11 октября, в квартире Кузнецкого района города был обнаружен труп четырехмесячного ребенка. При этом на теле мальчика не было выявлено следов насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления точной причины смерти ребенка.


Ранее также сообщалось, что домашняя пиранья откусила палец годовалому ребёнку в Омской области. Инцидент в годовалым мальчиком произошёл в момент, когда в одной комнате с ним находился его отец. Он отвлёкся на телефон, а ребёнок в это время опустил руку в аквариум, в результате чего пиранья откусила ему палец.

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#уголовное дело
#труп
#инцидент
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Президент Палестины Аббас: Дайте людям воду!
Президент Палестины Аббас призвал к политическому разрешению конфликта
12 октября 2023, 17:59

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о назревшей необходимости перехода к политическим методам и действиям для прекращения израильской оккупации и достижению мира в регионе. Он считает, что военные методы несут только боль и горе для всех участников конфликта.
Палестинский лидер также обратился к Израилю с призывом прекратить блокаду анклава, дать сектору Газа свет, воду и продовольствие. Кроме того, Аббас напомнил о необходимости создания гуманитарного коридора для эвакуации с территории, подвергающейся обстрелам и бомбардировкам, мирного населения, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о возможного создания такого «запасного выхода». Пока же палестинцы укрываются в так называемых «зонах безопасности», которые израильтяне обещали не бомбить. Впрочем, вполне очевидно, что в тот момент, когда боевики ХАМАС перенесут в эти зоны хотя бы часть своей активности, они сразу перестанут быть безопасными. Мирные арабы остаются заложниками конфликта и эгоизма политиков с обеих его сторон.

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#израиль
#соглашения
#продовольствие
#египет
#свет
#лидер
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Политолог Перла: Палестина и Израиль могли бы заключить мирный договор
12 октября 2023, 17:58

Фото: istockphoto.com/Racide

Политолог Андрей Перла заявил, что выходом из кризисного конфликта между Израилем и Палестиной мог бы стать мирный договор между двумя сторонами.
Такой позиции придерживается, по словам политолога, Россия: наша страна выступает за рациональное решение этого конфликта.

«Россия в данном случае оказывается в положении страны, за которой стоит большинство человечества. Её позицию разделяют и в Иране, и в Турции, и в Пакистане, и в Китае, далее везде, как говорится», — пояснил в беседе с «Царьградом» Перла.

Жители Газы с самого начала конфликта живут в еще более нечеловеческих условиях, чем раньше: без воды, света, еды и под бомбардировками. По гуманитарному коридору, который могут открыть Израиль и Египет для эвакуации гражданских, сумеют выйти далеко не все.

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#россия
#израиль
#страны
#палестина
#политика
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Путин встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Киргизии
12 октября 2023, 17:41

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра состоится саммит СНГ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в ходе встречи лидеры государств должны обсудить нестабильную ситуацию в Нагорном Карабахе и российских миротворцев, находящихся на его территории. Также планировалось затрагивание вопроса возвращения армян из Карабаха в их места проживания.

Ушаков отметил, что планировалось и проведение встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, но он отказался от посещения саммита СНГ.

Напомним, что саммит с участием глав государств СНГ состоится в Бишкеке 13 октября. На нём будут присутствовать лидеры России, Азербайджана, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

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#россия
#азербайджан
#владимир путин
#встреча
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Откровения Зеленского о коррупции в стране вызвали шок у журналиста CNN
Do Rzeczy: Зеленский шокировал журналиста CNN попыткой оправдать коррупцию
12 октября 2023, 17:21

Фото: iStock/alfexe

Журналист CNN Фарид Закария испытал шок от слов президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью с ним пытался всеми силами оправдать коррупцию в стране. Об этом в своей статье пишет Do Rzeczy.
«Так или иначе во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза», — говорится в статье газеты.

Уточняется, что украинский лидер поделился «любопытными размышлениями» о коррупции. Зеленский признал случаи коррупции в стране, однако отметил, что это не касалось помощи стран Запада.

При этом автор статьи иронично предположил, что глава Украины хочет «похвалиться дисциплинированными украинскими коррупционерами», отмечая, что они занимаются грабежом только граждан Украины, а деньги, предоставленные странами Запада, они не трогают, хотя имеют такие возможности.

Таким образом, автор статьи сделал вывод, что победу Киева в борьбе с коррупцией даже вообразить невозможно.

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#лидер
#зеленский
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«Нам повезло»: В США счастливы, что их противник - Владимир Путин
Макговерн: Байдену придется решать вопрос Украины с Путиным
12 октября 2023, 17:20

Фото: kremlin.ru

Американскому лидеру Джозефу Байдену пора признать, что вопрос Украины он будет решать с главой РФ Владимиром Путиным, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Нам повезло, что мы имеем дело с умным и сдержанным человеком (Путиным). Когда придет время, по крайней мере в отношении Украины, придется решать это с ним. Это ключевой момент», - прокомментировал ситуацию Макговерн.

Он также отметил, что, несмотря на американскую пропаганду, уже можно смело говорить о победе России на полях специальной военной операции. 

Эксперт напомнил, что запас вооружения, боеприпасов и финансов, которыми спонсировался киевский режим, у западных союзников иссяк практически полностью.

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#владимир путин
#сво
#джозеф байден
#сша
#украина
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Египет и Израиль выпустят из сектора Газа гражданских. Но не всех
Египет и Израиль могут открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских
12 октября 2023, 16:54

Фото: istockphoto/Naeblys

Жители Газы с самого начала конфликта живут в еще более нечеловеческих условиях, чем раньше: без воды, света, еды и под бомбардировками. По гуманитарному коридору, который могут открыть Израиль и Египет для эвакуации гражданских, сумеют выйти далеко не все.
Эти люди не заслужили быть погребенными под завалами своих разрушенных бомбами домов. Они не заслужили ютиться без воды и света в так называемых «зонах безопасности». Они не имеют никакого отношения к ХАМАС, пишет телеграм-канал Readovka. На узкой полоске земли два миллиона палестинцев стали заложниками многолетнего конфликта и эгоизма политиков с обеих его сторон. Египет и Израиль достигли принципиального соглашения о создании гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей. Но большинство населения Газы этим «аварийным выходом» воспользоваться не сможет и останется умирать.



Не стоит забывать и о тысячах граждан третьих стран, в том числе и россиян, которые прямо сейчас находятся на территории анклава. Они тоже в группе риска. Ведь бомбы и ракеты не спрашивают паспорт. Стало известно о гибели 11 сотрудников ООН, находившихся в Газе. Некоторые из них были убиты дома, вместе с семьями.

Просто поражает повсеместное лицемерие. На простых палестинцев наплевать, кажется, решительно всем. Евреи продолжают их убивать, западные страны продолжают делать вид, что ничего страшного не происходит, а арабский мир громко осуждает Израиль, но не делает ничего, чтобы дать убежище своим единоверцам.

А «империей зла» по-прежнему остается Россия.

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#ракеты
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Замглавы МИД РФ Богданов провёл телефонный разговор с палестинским министром
Богданов обсудил ситуацию в секторе Газа с палестинским министром Шейхом
12 октября 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провёл телефонный разговор с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом, в ходе которого обсуждалась ситуация в секторе Газа. Об этом на своём сайте сообщает российское ведомство.
Политики обсудили ситуацию, которая складывается в секторе Газа и приграничных с ним территориях. В результате разговора Богданов и Шейх пришли к выводу, что необходимо как можно быстрее остановить боевые действия, а также открыть гуманитарные коридоры для осуществления поставок лекарств и продовольствия, возобновления подачи воды и электричества.

Также политики отметили, что Израиль совершает бомбардировки, не избирая точки прибытия вооружения. Это приводит к огромному числу жертв среди местного населения, а также уничтожению жилых построек и инфраструктуры.

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#сектор газа
#россия
#мид рф
#израиль
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Мария Захарова: В угоду русофобии Финляндия плюет на международное право
МИД РФ: Москва не оставит без ответа изъятие Финляндией имущества россиян
12 октября 2023, 16:23

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Планы финского правительства разработать систему механизмов по изъятию у россиян объектов недвижимости — это очередная дискриминация и ущемление прав российских граждан. Москва не оставит без должного ответа такие откровенно русофобские и недружественные действия.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства. Она отмечает, что сначала были ограничения въезда, потом запрет на ввоз машин с российскими номерами, а теперь правительство страны Суоми намерено перейти просто к экспроприации принадлежащей гражданам России частной собственности.

Мария Захарова подчеркнула, что финские власти только на словах придерживается постулатов свободы, демократии и уважения к частной собственности. При этом планируемое решение об «облегчении» процедуры изъятия недвижимости у россиян говорит о том, что Финляндия в угоду своей русофобской политике готова наплевать на любые нормы международного права.

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#финляндия
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Израиль признался в некомпетентности своих военных
Генштаб Израиля: ЦАХАЛ не справилась с обязанности в день атаки ХАМАС
12 октября 2023, 16:21

Фото: iStock/e-crow

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халевиармии Израиля признал, что военные не справились со своими обязанностями в день атаки ХАМАС 7 октября.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Израильская разведка «Моссад» на протяжении многих лет считается лучшей в мире. Однако, нападение ХАМАС они проглядели и оказались совершенно к нему не готовы. 

Вчера Соединенные Штаты Америки передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол». Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что информация о последующих поставках оружия Иерусалиму будет объявлена в ближайшее время.

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