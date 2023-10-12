В Новокузнецке нашли тело четырехмесячного младенца в квартире

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В Новокузнецке Кемеровской области в одной из квартир было обнаружено тело четырёхмесячного мальчика. Выясняются причины его смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Согласно сообщению, накануне, 11 октября, в квартире Кузнецкого района города был обнаружен труп четырехмесячного ребенка. При этом на теле мальчика не было выявлено следов насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления точной причины смерти ребенка.
Ранее также сообщалось, что домашняя пиранья откусила палец годовалому ребёнку в Омской области. Инцидент в годовалым мальчиком произошёл в момент, когда в одной комнате с ним находился его отец. Он отвлёкся на телефон, а ребёнок в это время опустил руку в аквариум, в результате чего пиранья откусила ему палец.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления точной причины смерти ребенка.
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Элина Позднякова