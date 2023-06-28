В Новосибирске лишили мандатов двух покинувших РФ депутатов

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Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов, которые покинули Россию
Горсовет Новосибирска в рамках сессии принял решение, которое предполагает лишение полномочий из-за утраты доверия двух депутатов. В их число вошла Хельга Пирогова, а также Сергей Бойко*. Об этом заявил глава постоянной комиссии Горсовета по местному самоуправлению Игорь Атякшев.
Причиной такого решения стало то, что они не предоставили декларации о своих доходах.
По его словам, такое решение удалось принять, благодаря тайному голосованию. Так, досрочное прекращение полномочий поддержали, в общей сложности, 38 депутатов, а против них высказался лишь один. Также отмечается, что депутаты покинули территорию России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме готовятся к рассмотрению законопроекта, согласно которому вводится ответственность для граждан за помощь лицам, которых Минюст внес в список иностранных агентов.
*признан в России иностранным агентом
Причиной такого решения стало то, что они не предоставили декларации о своих доходах.
«В действиях депутата Пироговой и Бойко* имеются признаки несоблюдения ограничений запретов неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», - объяснил Атякшев.
По его словам, такое решение удалось принять, благодаря тайному голосованию. Так, досрочное прекращение полномочий поддержали, в общей сложности, 38 депутатов, а против них высказался лишь один. Также отмечается, что депутаты покинули территорию России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме готовятся к рассмотрению законопроекта, согласно которому вводится ответственность для граждан за помощь лицам, которых Минюст внес в список иностранных агентов.
*признан в России иностранным агентом
Татьяна Лаврова