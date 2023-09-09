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В Нью-Дели открывается саммит G20

В столице Индии городе Нью-Дели стартует саммит «Большой двадцатки»
09 сентября 2023, 00:25
Фото: istockphoto.com/AlexLMX

Фото: istockphoto.com/AlexLMX

В ходе саммита в Нью-Дели лидеры и представители государств G20 будут обсуждать разнообразные глобальные вопросы, включая важные аспекты сотрудничества с Африканским союзом и вызовы, стоящие перед развивающимися странами и странами Глобального Юга, передает РИА Новости. Также в повестке дня форума будут актуальные вопросы, связанные с мировой политикой, такие как ситуация на Украине.

Председательство Нью-Дели в G20 стремится к налаживанию диалога и преодолению разногласий, а также к созданию условий для сотрудничества, которое способствует укреплению мира и обеспечению глобальной стабильности, заявил премьер-министр Индии Нарендры Моди.

По его словам, приоритетом является обеспечение того, чтобы каждая страна имела возможность высказать свою точку зрения и внести свой вклад в решение глобальных проблем. В этом контексте также рассматривается вопрос о включении Африканского союза в постоянные члены G20, что отразит более широкий географический спектр участников и укрепит диалог между различными регионами мира.

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#рф
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Счетная палата США заявила о неподъемности для бюджета НАСА сверхтяжелой ракеты
Счетная палата США: сверхтяжелая ракета SLS неподъемна для бюджета НАСА
09 сентября 2023, 00:32

Фото: iStock/Alexyz3d

По информации, представленной в отчете Счетной палаты США, сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) стоит слишком много для текущего бюджета НАСА. Это означает, что в текущей финансовой обстановке программа SLS не может считаться устойчивой. Согласно отчету, высокопоставленные сотрудники НАСА подтвердили, что при текущем уровне финансирования программа SLS стоит дорого.
Счетная палата США также указала на то, что НАСА не обновляла свою пятилетнюю оценку расходов на программу SLS, что усложнило отслеживание бюджетных перерасходов. Задержки в реализации лунного проекта Artemis, для которого необходимы запуски SLS, также усугубляют проблему оценки расходов.

Согласно данным Счетной палаты, пилотируемый облет Луны в рамках проекта Artemis вероятно не состоится раньше 2025 года, а высадка астронавтов на поверхность Луны, скорее всего, будет отложена как минимум до 2026 года.

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#режим
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Путин заявил о намерении нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове
Президент Путин: будем наращивать темпы развития ядерного центра в Сарове
08 сентября 2023, 23:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объявил о своем намерении увеличить темпы развития ядерного центра в городе Саров. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.
Путин выразил благодарность специалистам центра за их вклад в развитие науки, укрепление обороны страны и поддержание ядерного потенциала государства, а также за их влияние на развитие различных отраслей экономики. Президент добавил, что намерен увеличивать темпы развития этого важного объекта.

Он подчеркнул, что такие усилия необходимы для обеспечения технологического суверенитета России.

8 сентября Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Саров.

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#развитие
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Явка на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%
08 сентября 2023, 23:01

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участках по голосованию на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме региона.
«В Московской область по состоянию на 20 часов явка на участках составила 22,43%. Проголосовали 1 253 152 избирателей. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 317 188 человек», – рассказали в комиссии. 
В регионе с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Голосование проходит каждый день с 8:00 до 20:00. 
 
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#голосование
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#московская область
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#дэг
#единый день голосования
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В подмосковных СИЗО проголосовали более 1,8 тыс человек
08 сентября 2023, 22:03

Фото: Мособлизбирком

На 12 специальных избирательных участках в местах принудительного содержания в Подмосковье на выборах проголосовал 1861 человек. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
«Общественным наблюдением были охвачены все 12 специальных избирательных участков. Всего там работали 17 общественных наблюдателей. У нас сегодня проголосовало 1861 человек. Проголосовали и 128 жителей других регионов, где в этот день также проходили выборы высших должностных лиц. Это очень приятно, когда ещё и общественные контролёры партий тоже присутствуют в этих местах, показывая открытость и гласность всех процессов», – сказал Леонов.
Он подчеркнул, что в этом электоральном цикле Московская область вместе с Москвой участвуют в эксперименте: подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых не вступило в силу решение суда, обладают активным избирательным правом. Им дано право проголосовать. Если они находятся в подмосковных учреждении, но являются жителями регионов, где сегодня проходили выборы, они имеют право проголосовать на территории специального избирательного участка на территории СИЗО. 
 
Согласно постановлению ЦИК, голосование на этих участках проходит одним днём – 8 сентября. 
 
Леонов уверен, что эксперимент пройдет удачно, и в следующий электоральный цикл уже все субъекты Федерации будут предоставлять такое право жителям региона, которые оказались в местах принудительного содержания на день голосования. 
 
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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#едг
#сизо
#подмосковье
#московская область
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Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО
Турецкий дипломат Оймен: шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки
08 сентября 2023, 21:56

Фото: iStock/irgit

Бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен заявил, что шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки по причине возможного вето Турции и ряда других стран. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Оймена, Армении потребуется многое изменить, чтобы вступить в Североатлантический альянс, однако сделать это не выйдет по ряду нынешних глобальных и региональных условий. Турецкий дипломат уточнил, что для вступления нового члена в НАТО требуется разрешение всех стран-участников.

Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к руководству Армении с призывом вступить в Североатлантический альянс. Представитель альянса обратился к американскому лидеру и призвал защитить Армению. Он также обратился с призывом вступить в НАТО к премьеру-министру Армении.

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#отношения
#дипломат
#нато
#армения
#россия
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В Мособлизбиркоме не нашли крупных нарушений в первый день голосования в Подмосковье
08 сентября 2023, 21:51

Фото: Мособлизбирком

Первый день голосования в Подмосковье прошёл без особых нарушений. Об этом заявил, подводя его итоги, секретарь Избиркома Московской области Руслан Фурс.
«В Мособлизбиркоме есть горячая линия, и к 15 часам к нам поступило 220 обращений. 178 из них – об уточнении номеров избирательных участков, 24 – о порядке участия в дистанционном электронном голосовании, 12 – об организации голосования вне приспособленных для этого помещений, три – о порядке назначения наблюдателей и столько же – о голосовании избирателей, зарегистрированных по месту пребывания в Подмосковье», – пояснил Фурс
Он также напомнил о созданном в этом году сервисе психологической поддержки для сотрудников территориальных комиссий. К этой работе привлечены пять психологов.   Цель сервиса – предоставление оперативной помощи, консультации, сохранение ментального баланса в период эмоциональных дней голосования. Служба работает круглосуточно все три дня. 
 
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. 
 
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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#подмосковье
#московская область
#нарушения
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В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Геворкяна
08 сентября 2023, 21:37

Фото: iStock/Wirestock

В Армении освободили из-под стражи блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Об этом сообщили в Следственном комитете страны.
Ранее стало известно, что блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали в городе Горис на юге Армении. Мужчин доставили в отдел Следственного комитета и допросили. Ранее послу Армении в России была выставлена нота протеста. Мужчин задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума.

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#мид
#мария захарова
#армения
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Организаторы выборов в Подмосковье оперативно реагировали на информацию из соцсетей
08 сентября 2023, 21:12

Фото: Мособлизбирком

Первый день голосования в Московской области прошёл спокойно, серьёзных нарушений не зафиксировали. Однако организаторы выборов откликались на информацию, появлявшуюся в соцсетях. Об этом заявила председатель подмосковного Совета по правам человека Марина Юденич.
«Например, было сообщение, что на одном из участков в городе Пушкино произошёл вброс. Наши коллеги незамедлительно выехали туда. Выяснилось, что официально заявление в избирательную комиссию по этому поводу не поступало. Тем не менее, участковая избирательная комиссия приняла решение опечатать урну, изъяв её из процесса. Дальше голосование шло в штатном режиме», – отметила Юденич.
По её словам, там же, в Пушкине, произошёл ещё один инцидент. 
«Человек пришёл на участок и представился журналистом. Аккредитации у него не было. Но важно помнить, что участие могут принимать только представители СМИ с аккредитацией именно избирательной комиссии. Все остальные могут находиться только в качестве избирателей. И этому человеку было отказано в том, чтобы он там работал», – рассказала Юденич.
По её словам, мужчина вызвал полицию, заявив, что происходят какие-то противоправные действия. Она уверена, что правоохранители разберутся с этим ЧП. 
 
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. 

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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#московская область
#подмосковье
#единый день голосования
#едг2018
#нарушения
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Политолог Козюлин допустил свержение Зеленского со стороны ВСУ
08 сентября 2023, 20:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин высказал мнение о том, что в худшем варианте развития событий президент Украины Владимир Зеленский может быть свергнут ВСУ.
Он пояснил, что в военных рядах Украины давно нарастает недовольство политикой действующего президента. Усугубить ситуацию, по мнению эксперта, могут ещё большие потери армии и дальнейшие успехи российских войск.

«Популярность Зеленского падает, недовольство в ВСУ растёт. К нему накопилось достаточно претензий, коррупция, популизм, который он иногда ставит выше боевых, экономических или социальных задач. Поэтому при плохом сценарии свержение может случиться», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Козюлин.

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#коррупция
#всу
#зеленский
#украина
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