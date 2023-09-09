В Нью-Дели открывается саммит G20

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В ходе саммита в Нью-Дели лидеры и представители государств G20 будут обсуждать разнообразные глобальные вопросы, включая важные аспекты сотрудничества с Африканским союзом и вызовы, стоящие перед развивающимися странами и странами Глобального Юга, передает РИА Новости. Также в повестке дня форума будут актуальные вопросы, связанные с мировой политикой, такие как ситуация на Украине.
По его словам, приоритетом является обеспечение того, чтобы каждая страна имела возможность высказать свою точку зрения и внести свой вклад в решение глобальных проблем. В этом контексте также рассматривается вопрос о включении Африканского союза в постоянные члены G20, что отразит более широкий географический спектр участников и укрепит диалог между различными регионами мира.
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