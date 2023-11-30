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В Одессе прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Думская».
В публикации говорится, что в Одесской области объявлена воздушная тревога с 21:15 (20:15 мск).
В настоящее время одесские власти не давали официальных комментариев насчёт взрывов и их последствий.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Диана Аванесян