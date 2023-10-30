В Одинцове проверили работу на стройплощадке новой школы

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел выездное совещание на стройплощадке в Немчиновке. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Новую школу на 550 учеников планируют открыть в декабре этого года.
Стоит отметить, что снабжения школы электричеством будет построена отдельная трансформаторная подстанция.
Кроме этого, на данный момент на объекте работают 200 строителей и 5 единиц тяжелой техники. Рабочие производят облицовку здания, устанавливают окна и устанавливают внутренние перегородки. Также благоустраиваться прилегающая к школе территория.
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«Жителей ЖК «Микрорайон Немчиновка» волнует вопрос, не скажется ли на качестве услуг ЖКХ присоединение школы к сетям. Вместе с общественниками пообщались с представителями подрядчика. Выяснили, что необходимые резервы тепловой мощности у местной котельной есть. Вопросы по электричеству и канализации в ближайшее время будут дополнительно проработаны», - поделился Андрей Иванов.
Кроме этого, на данный момент на объекте работают 200 строителей и 5 единиц тяжелой техники. Рабочие производят облицовку здания, устанавливают окна и устанавливают внутренние перегородки. Также благоустраиваться прилегающая к школе территория.
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Мира Полтева