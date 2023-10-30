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В Одинцове проверили работу на стройплощадке новой школы

30 октября 2023, 16:09
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел выездное совещание на стройплощадке в Немчиновке. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Новую школу на 550 учеников планируют открыть в декабре этого года.

«Жителей ЖК «Микрорайон Немчиновка» волнует вопрос, не скажется ли на качестве услуг ЖКХ присоединение школы к сетям. Вместе с общественниками пообщались с представителями подрядчика. Выяснили, что необходимые резервы тепловой мощности у местной котельной есть. Вопросы по электричеству и канализации в ближайшее время будут дополнительно проработаны», - поделился Андрей Иванов.


Стоит отметить, что снабжения школы электричеством будет построена отдельная трансформаторная подстанция.

Кроме этого, на данный момент на объекте работают 200 строителей и 5 единиц тяжелой техники. Рабочие производят облицовку здания, устанавливают окна и устанавливают внутренние перегородки. Также благоустраиваться прилегающая к школе территория.

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#одинцовский городской округ
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Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт
Громыко: Запад готовится обвинить РФ в кризисе из-за палестинского обострения
30 октября 2023, 16:22

Фото: iStock/Gilnature

Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко заявил, что западная пропаганда готовится переложить ответственность на РФ в случае расширения противостояния между Израилем и ХАМАС и наступления экономического кризиса. Об этом Громыко сообщил в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада.
Громыко отметил, что действия Вашингтона привели к обострению противостояния между Израилем и Палестиной. По его мнению, из-за неосторожных политических действий ситуация может выйти из под контроля.

Громыко подчеркнул, что если в это противостояние будут втянуты другие государства, тогда не исключено повторение мирового энергетического кризиса 1973 года с ростом цен. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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«Её череп найден»: что сделали с похищенной немкой Шани Лук и почему скрывали ее гибель
Президент Израиля Герцог заявил, что похищенную ХАМАС немку Шани Лук обезглавили
30 октября 2023, 15:46

Фото: istock / sreeyashlohiya

Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир. Члены палестинской группировки ХАМАС взяли в заложницы 22-летнюю немку, предварительно истязав ее. Прежде мать пленницы сообщала, что девушка находится в одной из больниц сектора Газа в тяжелом состоянии, однако сегодня появилась информация о гибели заложницы. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле случилось с пленной девушкой и почему сообщали, что она жива и находится на лечении.

Шани Лук: что известно о заложнице

 
22-летняя немка Шани Лук находилась на музыкальном фестивале Nature Party, который проходил 7 октября на юге Израиля на границе с сектором Газа, куда ворвались вооруженные боевики группировки ХАМАС. Девушка оказалась в числе первых жертв группировки. Вскоре после нападения боевиков на участников фестиваля, появилось видео, на котором полураздетая, сильно покалеченная девушка лежит без сознания в кузове пикапа. Рядом с ней находились боевики палестинского движения, один из которых держал пленницу за волосы.

На кадрах было видно, что девушка прежде подверглась истязаниям: ее голова была в крови, а ноги переломаны. По татуировкам и дредам личность девушки была установлена. Одну из первых заложниц группировки опознала мать немки.
  


Заложница ХАМАС жива


Вскоре после распространения видео с изображением искалеченной девушки, матери заложницы сообщили, что ее дочь жива. Представители израильской армии обороны (ЦАХАЛ) заверили, что девушка находится в тяжелом состоянии в одной из больниц сектора Газа. Родственники пленницы обращались к израильским властям с просьбой об эвакуации пострадавшей, однако перевести Шани в другое медицинское учреждение было невозможно из-за продолжающихся обстрелов сектора Газа.

О том, что девушка жива, матери Шани Лук также сообщали боевики, которые вышли с ней на связь 10 октября. 

В Израиле сделали прогноз об операции в секторе Газа
В Израиле сделали прогноз об операции в секторе Газа


Шани Лук убита


30 октября матери заложницы Шани Лук сообщили о смерти дочери. Об этом женщине рассказали в израильском МИДе. Внешнеполитическое ведомство разместило на своей странице в социальной сети Х пост, в котором выразило соболезнование родственникам погибшей и сообщило, что тело девушки было обнаружено и опознано.

Позже информацию о смерти Шани Лук подтвердила мать девушки в беседе с телеканалом RTL. Женщина предположила, что ее дочь могла быть убита еще 7 октября, во время нападения группировки на участников музыкального фестиваля.  

«Возможно, она была убита выстрелом в голову во время теракта», — заявила мать погибшей заложницы.

Телеканал также сообщил, что была проведена ДНК-экспертиза, которая доказала, что останки погибшей принадлежат ранее похищенной Шани Лук.

Похищенная немка Шани Лук была обезглавлена

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о гибели 22-летней заложницы Шани Лук. По его словам, девушку обезглавили.

«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», — заявил глава израильского государства.

Нападение на участников фестиваля, который проходил 6–7 октября в кибуце Реим произошло утром 7 октября. На следующий день на месте проведения мероприятия были обнаружены тела 260 погибших. Некоторых участников взяли в заложники. 
 

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#нападение
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#гибель
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#волосы
#череп
#израиль
#палестина
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«Это провал»: В США сделали окончательный вывод об израильской разведке
NYT: Израиль провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС
30 октября 2023, 15:44

Фото: iStock/e-crow

Израильская разведка, ранее считавшаяся одной из лучших в мире, полностью провалилась в сборе данных о ХАМАС, пишет The New York Times.
«Самая мощная военная сила на Ближнем Востоке не только полностью недооценила масштабы нападения, но и полностью провалила свои усилия по сбору разведданных, главным образом из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу», - прокомментировали ситуацию в NYT. 

В издании отметили, что израильские власти не могли адекватно оценить угрозу, исходящую со стороны ХАМАС, на протяжении многих лет. Как минимум на протяжении года палестинские бойцы занимались подготовкой операции и оставались совершенно незаметными для спецслужб Израиля.

Такие выводы в NYT сделали исходя из многочисленных интервью с официальными личами из США, Европы и стран Ближнего Востока.

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#израиль
#палестина
#хамас
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«Конфетно-букетный период закончился»: В Киеве заявили о сложностях в отношениях с Западом
На Украине заявили, что конфетно-букетный период в отношениях с Западом окончен
30 октября 2023, 15:24

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Украина перестала быть темой «номер один» для стран Запада в связи с эскалацией палестино-израильский конфликта. В команде украинского президента признают этот факт.

«Конфетно-букетный период в отношениях закончился. Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь», — рассказал изданию «Украинская правда» источник, близкий к украинскому лидеру.
Кроме того, рекомендаций США и государств Евросоюза накопилось достаточно много, а список всех необходимых Киеву реформ растянулся на 5 страниц листа А4.

Ранее сообщалось, что На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#сша
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Захарова назвала беспорядки в Махачкале спланированной извне провокацией
Захарова: В инциденте в аэропорту Махачкалы ключевую роль сыграл киевский режим
30 октября 2023, 15:14

Фото: istock / skyNext

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим сыграл ключевую роль в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Она заявила, что эта провокация была спланирована заранее. По мнению Захаровой, она была направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — заявила дипломат.
Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги. По факту нарушений возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов.

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#мид рф
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МИД Израиля подтверждает гибель студентки из ФРГ Шани Лук
30 октября 2023, 14:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тело девушки обнаружили и опознали.
ТАСС пишет, что Министерство иностранных дел Израиля официально подтверждает гибель похищенной в Израиле сторонниками ХАМАС 23-летней студентки из ФРГ Шани Лук. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, которое опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).
 
«Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, которая имела гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани похитили с музыкального фестиваля. Она была подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. Да будет благословенна память о ней», - пишет израильский МИД.
Подтвердили смерть ещё одного человека с германским гражданством. О деталях не сообщается.

Власти ФРГ считают, что при атаке ХАМАС на Израиль погибло 9 германских граждан. В МИД ФРГ говорят, что по всем каналам пытаются добиться освобождения немецких заложников в секторе Газа.

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#израиль
#хамас
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«Взяли в заложники»: МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН
Представитель МИД Ирана Канаани: США взяли СБ ООН в заложники и не дают работать
30 октября 2023, 14:26

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Вашингтон взял Совет безопасности ООН «в заложники» и мешает ему «как следует» исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке. Об этом Канаани сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.
По словам Канаани, Международные ассамблеи, в том числе ООН, в особенности ее Совет безопасности не смогли достичь успеха в выполнении своей работы в кризисные периоды. Он отметил, что если бы Организация Объединенных Наций выполняла свои функции эффективно, то многолетнего палестинского кризиса бы не произошло.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями в ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Эрдогана, Запад, который ратует за права и свободы человека, не предпринял никаких действий для разрешения конфликта, кроме как подлил масла в огонь. 

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#шойгу
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«Убьют, либо заменят»: В США сообщили шокирующие новости о Зеленском
Экс-разведчик Риттер: Зеленский больше не будет главной звездой на Западе
30 октября 2023, 13:42

Фото: Сайт Кремля

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский перестанет быть главной звездой на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.
Риттер обратил внимание на то, что Зеленский актер, а не политический лидер. По мнению экс-разведчика, украинскому президенту «написали» определенный сценарий после начала конфликта. Он также сказал, что в образе Зеленского нет ничего оригинального.

«Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят», – подытожил эксперт.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский отправится в Россию для участия в переговорах, если такое решение примут Соединенные Штаты. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав
Песков: в Кремле солидарны со словами Шойгу о столкновении ядерных держав
30 октября 2023, 13:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наблюдается активное стремление разместить военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, по его мнению, повышает риски из-за вовлечения стран, обладающих ядерным вооружением, в потенциальные конфликты.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин в рамках рабочего визита. В ходе этой поездки, глава военного ведомства планирует участвовать в 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, где представители из различных стран мира будут обсуждать глобальные вопросы безопасности.

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