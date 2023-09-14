В ОЭЗ «Дубна» появится производство лекарств для лечения рака с индийским капиталом

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На территории ОЭЗ «Дубна» появится фармацевтическое предприятие. Инвестор из Индии вложит в строительство более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания ООО «Эдвансд ЛайфСайенс» будет производить импортозамещающие фармацевтические субстанции и готовые препараты для лечения рака лёгких, молочной и щитовидной желёз, других онкологических заболеваний.
Построить новый завод с центром разработки лекарственных препаратов и складом готовой продукции планируют за три года. Выпуск лекарств планируют начать во второй половине 2026 года. Благодаря реализации проекта будет создано 200 новых рабочих мест.
Площадь будущего объекта составит 10 тыс кв м. Для строительства предприятия подобран участок в 1 га.
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Построить новый завод с центром разработки лекарственных препаратов и складом готовой продукции планируют за три года. Выпуск лекарств планируют начать во второй половине 2026 года. Благодаря реализации проекта будет создано 200 новых рабочих мест.
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Лора Луганская